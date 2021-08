El SAG hace un llamado a los propietarios de cerdos a estar atentos y denunciar ante el Servicio la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas en sus animales: alto número de muertos en forma súbita; manchas rojas en el cuerpo y diarrea de color oscuro,

El Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra en alerta y ha activado todos los protocolos establecidos tras el ingreso de Peste Porcina Africana, PPA, a República Dominicana, primer país en América que reporta la presencia de esta enfermedad animal en 11 de sus provincias. Si bien la PPA no pone en riesgo la salud de las personas al no ser una zoonosis, el Servicio hace un llamado a que los pasajeros/as que ingresan al país no traigan productos de origen animal, pues Chile está libre de esta enfermedad que ha provocado graves pérdidas económicas en todo el mundo.

Hasta la semana pasada, cuando República Dominicana informó de la presencia de PPA en su territorio, América era el único continente que se encontraba libre de este virus que tiene un gran impacto sanitario y productivo, causando una altísima mortalidad en porcinos (cerdos y jabalíes), llegando incluso al 100% de los animales afectados.

En el marco de esta alerta, el SAG está redoblando la inspección realizada en los controles fronterizos, en especial a los vuelos provenientes de República Dominicana, Panamá y el Caribe. Esto, ya que, si bien Chile no importa productos porcinos desde República Dominicana, la enfermedad pudiera ingresar a nuestro territorio a través de productos infectados que transportan viajeros internacionales. Cabe señalar que las exportaciones chilenas de cerdos el año pasado llegaron a más de 465 mil toneladas y a 858.733 MUS$.

Junto con ello, se han intensificado las acciones de vigilancia clínica en cerdos industriales, de traspatio y en plantas faenadoras. Además, se sigue trabajando con el sector privado en la mesa constituida hace ya un tiempo, para coordinar acciones respecto a esta enfermedad, con el fin de realizar seguimiento a su evolución en el continente y tomar medidas de manera conjunta para proteger a nuestro país de este virus.

Desde que se levantó la alerta mundial por PPA en 2019, el SAG ha trabajado con la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE); la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otros organismos internacionales reforzando la cooperación y el diálogo internacional en torno a la prevención y el control de la peste porcina africana, intercambiando información sobre políticas sanitarias, diagnósticos de laboratorio, investigación científica, buenas prácticas y estrategias de comunicación, entre otros temas.

El SAG hace un llamado a los propietarios de cerdos a estar atentos y denunciar ante el Servicio la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas en sus animales: alto número de muertos en forma súbita; manchas rojas en el cuerpo y diarrea de color oscuro, escribiendo a oficina.informaciones@sag.gob.cl.