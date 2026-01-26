Investigaciones de riego eficiente de INIA La Platina presentadas en Australia

Se enfocan en estrategias de riego y manejo del suelo aplicadas a cultivos de maíz y tomate industrial, desarrolladas en la zona central de Chile.

Estudios orientados a optimizar el uso del agua en cultivos estratégicos y a fortalecer la adaptación de la agricultura al cambio climático fueron presentados en el XI International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, uno de los principales encuentros científicos a nivel mundial en riego agrícola, realizado entre el 18 y el 23 de enero de 2026 en Tatura SmartFarm, Australia.

En la instancia se expusieron resultados sobre los efectos del riego por pulsos combinado con fertilización nitrogenada en maíz, junto con un trabajo en formato póster centrado en estrategias de riego deficitario y manejo del suelo en tomate industrial. “Ambas investigaciones entregan antecedentes técnicos relevantes para avanzar hacia sistemas productivos más eficientes, particularmente en escenarios de escasez hídrica”, dijo la directora (s) de INIA La Platina. Dra. Cristina Vergara.

Los trabajos fueron presentados por Alejandro Antúnez, ingeniero agrónomo, Ph.D. e investigador de INIA La Platina, quien participó en este encuentro internacional que reunió a investigadores, universidades y centros tecnológicos de distintos países para analizar avances y desafíos en materia de gestión del riego, uso eficiente del agua y sustentabilidad de la producción agrícola.

Las investigaciones consideran condiciones productivas propias de la zona central de Chile, aportando información aplicable a la toma de decisiones técnicas en cultivos extensivos y hortícolas sometidos a restricciones hídricas, comentó el investigador.