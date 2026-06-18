INIA dicta taller de poda cosecha y secado de plantas aromáticas

Esta iniciativa fue desarrollada por INIA Remehue, en colaboración con el equipo de Desarrollo Rural de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

Esta semana, las productoras del Grupo de Extensión Tecnológica (GET) de Plantas Aromáticas de La Unión participaron en un taller teórico-práctico sobre poda, cosecha y secado de plantas.

“Este taller está diseñado para fortalecer conocimientos sobre el manejo de especies aromáticas y enseñar técnicas que contribuyan a mejorar la calidad de la materia prima derivada de las huertas. Nuestro objetivo es que estas plantas puedan ser utilizadas para la elaboración de productos con valor agregado”, destacó Josué Martínez Lagos, investigador de INIA Remehue y coordinador del taller.

Durante la actividad, se abordaron aspectos clave, incluidos los métodos de poda para estimular el crecimiento y la productividad de las plantas, criterios para determinar el momento óptimo de cosecha y técnicas de secado orientadas a conservar el aroma y las propiedades de las especies aromáticas.

Esta actividad es parte del programa de trabajo del GET de Plantas Aromáticas de La Unión, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de las productoras, promover la diversificación productiva y generar nuevas oportunidades de desarrollo basadas en el aprovechamiento sustentable de las plantas aromáticas del territorio.