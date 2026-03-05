Fedeleche participa en Congreso Latinoamericano de Nutrición Láctea en Lima

La instancia reunió a autoridades, especialistas y representantes de la industria para abordar la importancia de los lácteos en la nutrición, la seguridad alimentaria y la promoción de dietas saludables en América Latina.

Como representante de la lechería nacional, Fedeleche fue invitada a participar los días 25 y 26 de febrero en el Primer Congreso Latinoamericano de Nutrición Láctea, realizado en Lima, Perú, y coorganizado por el Ministerio de Salud de dicho país junto al Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos (USDEC).

El encuentro puso en relieve el rol esencial de los lácteos en una nutrición saludable, tanto a nivel regional como global. La inauguración estuvo encabezada por el Viceministro de Salud de Perú, Leonardo Rojas, y por Krysta Harden, presidenta y directora ejecutiva de USDEC, quienes destacaron los impactos positivos del sector lácteo en el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta.

En representación de Fedeleche asistió su gerente, Carlos Arancibia, acompañado por una delegación integrada por Roberto Koch, coordinador del área de Lácteos y Nutrición y del programa Gracias a la Leche del Consorcio Lechero; Rodrigo Valenzuela, académico de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile; y Eduardo Schwerter, presidente de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale) y director de Fedeleche.

Arancibia valoró la invitación y la información compartida sobre el desarrollo de la nutrición basada en lácteos y su aporte a una alimentación completa. Asimismo, subrayó el relacionamiento internacional logrado, que permite estrechar lazos con actores relevantes del sector y abrir nuevas oportunidades para la leche chilena.

Fuente: Fedeleche FG