Colun en Espacio Food Service presenta toda la magia del sur

COLUN nace un 24 de junio de 1949, cuando un grupo de 70 productores lecheros del sur del país se unen para conformar una cooperativa que permitiese recolectar su leche, elaborar los más ricos y naturales productos lácteos y poder distribuirlos a todo Chile. Desde sus orígenes, la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión mantiene un modelo democrático, donde un socio representa un voto, sustentado también en los valores de la colaboración, trabajo en equipo y ayuda mutua.

Desde ese entonces, y ya cumplidos más de 75 años, la Cooperativa ha tenido un crecimiento sostenido, incorporando los adelantos más innovadores de la industria láctea y prestando innumerables servicios a sus cooperados. Sus plantas lecheras generan alrededor de trescientos treinta productos de muy alta calidad, con una gran variedad de envases, sabores y tamaños para satisfacer las distintas necesidades de sus consumidores y clientes.

COLUN cuenta además con distintos formatos y gramajes ideales para el canal Food Service, como mantequilla en tamaños portion pack de 10g. y bloques de 25K. Distintas variedades de queso laminado y trozo en tamaños que van desde los 2K. a los 10K. Leche y suero en polvo en sacos de 25K. Manjar en tamaños portion pack de 10g. y bolsas de 5K. Además de leche líquida y yoghurt en tamaños familiares de 1L, entre otros.

En materias ambientales, COLUN ha tenido grandes avances logrando obtener tres importantes acuerdos de producción limpia: Industria Láctea Procesadora Sustentable, Certificado Azul y Cero Residuos a Eliminación. Algo que también es motivo de orgullo, es el avance que ha tenido la Cooperativa en el bienestar y cuidado de los animales, siendo pioneros en incorporar desde el año 2013, el bienestar animal como pilar de desarrollo en la producción láctea. Y convirtiéndonos en los primeros en la industria láctea en obtener una certificación internacional en esta materia. Hoy COLUN cuenta con dos importantes certificaciones internacionales en Bienestar Animal: Certified Humane y Grass Fed.

