Chile registrará récord histórico de consumo de huevos con 251 unidades per cápita

Para este año, además, se prevé que la producción de este alimento cierre con un aumento de 7% con respecto al 2024.

Tras años complejos marcados por la crisis de alimentos para las aves y por el brote de influenza aviar que afectaron al sector en 2022, la producción y consumo de huevos marcarán este año una recuperación récord.

De acuerdo con proyecciones entregadas por Chilehuevos, el consumo alcanzará en 2025 las 251 unidades per cápita, la cifra más alta desde que se tiene registro.

“Este incremento histórico responde a la alta valoración que tienen las personas respecto del huevo, alimento que se asocia fuertemente a atributos tales como sano, sabroso y nutritivo, además de ser versátil ya que puede usarse en diversas preparaciones”, destacó el gerente general del gremio, Patricio Kurte.

Pese a este incremento, aún queda espacio para seguir creciendo ya que a nivel latinoamericano estamos lejos de los principales consumidores como México (394), Argentina (380) y Colombia (360).

También la producción mostrará este año números azules, marcando otro récord de 4.870 millones de unidades, con un aumento cercano al 7,3% sobre el 2024.

Esta recuperación en la producción, y consecuentemente en la ingesta -añadió el gerente de Chilehuevos- es de gran relevancia para el país, ya que se trata de una fuente de proteínas de alta calidad y más accesibles para el bolsillo de los consumidores, lo que hace al huevo un producto clave en la seguridad alimentaria del país.

“El sector ha logrado revertir la pérdida de 4% de la capacidad instalada que se produjo hace casi tres años por el brote de influenza aviar y hoy estamos a plena capacidad”, destacó Kurte.

Las principales regiones productoras -de acuerdo con cifras del INE- son la Metropolitana con 42% del total nacional de huevos; Valparaíso (16%), Ñuble (9%), Maule (8%) y Biobío (8%).