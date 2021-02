Las propuestas serán evaluadas y asesoradas por un equipo estelar de patrocinadores: AMPOWER, AMT, Autodesk, HP, Photocentric, Sculpteo y Ultimake, con un premio de 185.000 euros y redes de contactos de primer nivel

Forward AM, la marca de BASF 3D Printing Solutions, lanzó el “Premio a la Innovación de Forward AM”, el primer concurso mundial para empresas emergentes que desarrollan nuevas aplicaciones con impresión 3D. El objetivo es acelerar la adopción de la fabricación aditiva apoyando el trabajo de emprendedores pioneros, creadores de ideas innovadoras, sostenibles y escalables que aprovechan las posibilidades únicas de la impresión 3D.

El concurso está patrocinado por empresas líderes de la industria: AMPOWER, AMT, Autodesk, HP, Photocentric, Sculpteo y Ultimaker. AM Ventures, BASF Venture Capital GmbH, Deloitte y Women in 3D Printing también prestarán su apoyo. Cada uno de ellos aportará su experiencia específica al concurso. Junto con Forward AM, seleccionarán las empresas emergentes, ofrecerán sesiones de orientación de expertos y otorgarán a los ganadores acceso a su catálogo de productos y servicios por un total de 185.000 euros.

El Premio a la Innovación de Forward AM ha sido diseñado para impulsar a las nuevas empresas emergentes de impresión 3D que son innovadoras, escalables y están centradas en la sostenibilidad. Los finalistas podrán recibir 20.000 euros en concepto de bienes y servicios, junto con una red de contactos industriales de primer nivel, formación y exposición de mercadotecnia. En la final, el ganador recibirá el Gran Premio de 80.000 euros en concepto de bienes y servicios, a elegir entre el catálogo de patrocinadores. El ganador

también tendrá la oportunidad de conocer a los inversores de capital de riesgo de AM Ventures y BASF Venture Capital GmbH en una sesión personal específica.

El Premio a la Sostenibilidad de Deloitte Sustainability ofrece 10.000 euros en efectivo a la empresa emergente con la mejor estrategia de sostenibilidad, mientras que el Premio del Público premiará a la empresa emergente que consiga el voto de la audiencia en la final de junio con 15. 000 euros adicionales en concepto de bienes y servicios.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 28 de marzo de 2021. Se invita a emprendedores de todo el mundo a que presenten su candidatura a través del sitio web de Forward AM: move.forward-am.com/award. En las redes sociales, el concurso se puede encontrar con el hashtag #ForwardAMaward.