Aproleche Osorno apoya campaña por incendios forestales

Aproleche Osorno está coordinando una campaña solidaria para llevar ayuda a las comunidades afectadas por los incendios en Maule y Biobío, gestionando donaciones y enviando forraje, alimentos y agua para apoyar a productores, familias y equipos de emergencia.

La Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), se encuentra coordinando y canalizando donaciones en apoyo a las personas y comunidades afectadas por los incendios forestales, en las regiones del Maule y Biobío, en el marco de una campaña solidaria desarrollada durante los últimos días.

Los recursos reunidos, gracias al compromiso de productores, socios y colaboradores del sector lechero, han permitido avanzar en la entrega de ayuda concreta para enfrentar esta emergencia. Los aportes recaudados han sido destinados principalmente a la adquisición de forraje y alimento concentrado para animales afectados, además de agua y colaciones no perecibles para bomberos que trabajan en el combate de estos incendios.

La ayuda ha sido recopilada en las oficinas de la Asociación Gremial, lo que ha permitido centralizar los aportes y coordinar su posterior traslado hacia las zonas afectadas. Asimismo, Aproleche Osorno ha apoyado la logística necesaria para facilitar la entrega de la ayuda, concretando el envío de tres camiones con cerca de 100 fardos y más de 1.500 litros de agua.

Desde la Asociación Gremial destacaron la rápida respuesta y el espíritu solidario del sector lechero frente a esta emergencia, relevando la importancia del trabajo colaborativo para apoyar tanto a las familias damnificadas, como a los equipos de emergencia desplegados en terreno.

En esa línea, la gerente de Aproleche Osorno, Anita Jans, señaló que “como gremio hemos visto una respuesta muy solidaria de nuestros productores, lo que nos ha permitido concretar esta ayuda en un momento muy complejo para muchas familias. Esta campaña refleja el compromiso del sector lechero con las comunidades y con quienes hoy están enfrentando esta emergencia”.

Finalmente, Jans reiteró que “la campaña solidaria continúa activa, con el objetivo de seguir entregando apoyo durante los próximos días, en la medida que la emergencia así lo requiera”.