Actividad de cierre Gira de Mujeres Agroinnovadoras 2025 apoyada por FIA

La Fundación Acuiponía Chile realizó el pasado 29 de mayo en la Universidad de Los Lagos la actividad de cierre de la Gira de Mujeres Agroinnovadoras 2025, iniciativa apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Según el director ejecutivo de la fundación, Mg. Sr. Gabriel Salvo Parra, el objetivo de esta actividad fue la de finalizar las actividades relativas a la iniciativa llamada: “Gira tecnológica para la captura de experiencias en sistemas agroalimentarios sostenibles, agrogestión hídrica eficiente y utilización de materias primas innovadoras, a realizar en la IV región, para ser divulgadas a agroproductoras, funcionarias públicas y científicas relevantes de la IX, X y XIV región; y generación de una red colaborativa de investigación, fomento y producción agrobiointegrada “. Los lugares visitados fueron: INIA Intihuasi, Granja Agroacuícola Diaguitas y Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte.

La actividad, así mismo, contempló el estreno del video testimonio realizado durante la gira. Este presentó las actividades realizadas en los lugares visitados, además de las impresiones y reflexiones, tanto de las participantes de la gira como de los representantes de las instituciones visitadas (video streaming de la actividad y del video testimonio de la gira se encuentran disponibles en el canal de Youtube y redes sociales de la Fundación). Adicionalmente, se aprovechó de hacer el lanzamiento de la próxima 14va versión del taller de acuiponia, a realizar de forma online el próximo 27 de Junio. Este estára dirigido a público general, estudiantes, profesionales de áreas agrícola, acuícola, veterinaria, ambiental o educativa, interesados en desarrollar un proyecto acuipónico de pequeña escala (productivo, educativo u ornamental).