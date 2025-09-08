Promueven la salicornia como nuevo alimento sostenible

La actividad reunió a productores, investigadores y actores del sector agroalimentario, contando con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina

Con el propósito de dar a conocer el potencial alimentario de la salicornia magallánica, INIA Kampenaike, con el apoyo de la agencia FIA (Fundación para la Innovación Agraria), realizó el seminario internacional “Potencial y valorización de la Salicornia magallánica: innovación y diversificación en sistemas alimentarios sostenibles en la Patagonia”.

La actividad reunió a productores, investigadores y actores del sector agroalimentario, contando con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, quienes compartieron su experiencia en cultivo, manejo y aplicaciones gastronómicas de esta planta halófita nativa.

La investigadora extensionista de INIA Kampenaike, Pamela Bahamondez, subrayó la importancia de avanzar en el conocimiento de la especie. “Para Magallanes el conocimiento de la salicornia es relevante, porque nos permite valorizar un recurso natural que puede ser utilizado tanto en la cocina gourmet como en la dieta diaria, y también como forraje animal. Estudios demuestran que contiene cerca de un 14% de proteína, omega 3 y 6, y capacidad antioxidante. Queremos evangelizar sobre su potencial, motivando a que restaurantes y la comunidad la incorporen en su alimentación, siempre a través de una recolección sustentable que cuide los ecosistemas”, explicó.

En la misma línea, la Seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez, destacó el carácter innovador de esta instancia. “Este seminario es un avance para la región, porque nos abre la posibilidad de incorporar un nuevo producto en el rubro de la alimentación de manera sostenible. La salicornia es una planta nativa que debemos aprovechar responsablemente, y por eso a través de INIA se ha articulado esta transferencia de conocimientos con investigadores de INTA en Argentina. Gracias al apoyo de FIA, entregamos información valiosa a nuestros productores y productoras locales”, indicó.

Por su parte, la directora regional de INIA Kampenaike, Claudia Gómez, resaltó el aporte institucional de la iniciativa, mencionando que como INIA Kampenaike estamos comprometidos con impulsar alternativas productivas que fortalezcan la seguridad y la soberanía alimentaria en Magallanes.

“La salicornia representa una oportunidad concreta de innovación para diversificar la dieta, generar valor en la cocina local y abrir posibilidades de cultivo bajo criterios de sostenibilidad. Este seminario nos permite acercar la ciencia a la comunidad y proyectar un nuevo recurso que puede convertirse en parte de nuestra identidad regional”, sostuvo.

Con exposiciones a cargo de expertos como Oscar Bincicotto, presidente de la Fundación para la Agricultura, Alimentación y Salud; Fernando Martín Aras, magíster en ingeniería y especialista en energías renovables; Paulo Daniel Gea, ingeniero agrónomo especialista en horticultura de altas latitudes; y Susana Quintero, técnica alimentaria con más de 20 años de trayectoria en INTA, el encuentro abrió un espacio de diálogo e intercambio para proyectar a la salicornia como un recurso estratégico en la diversificación productiva y la alimentación saludable en la Patagonia