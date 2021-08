Se trata de la comunidad Chain Ñuke Mapu, del sector Huitrapulli, que forma parte del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de San Juan de la Costa.

Como una forma de apoyar las costumbres y tradiciones del pueblo mapuche del territorio, el director regional de INDAP, Carlos Gómez, el jefe de operaciones, Daniel Quiñelén, el jefe de área INDAP Osorno, Gonzalo Venegas y el equipo técnico del programa PDTI en la comuna, acompañaron a los miembros de la comunidad Chain Ñuke Mapu, y a su presidente, Luis Catrilef, a en la rogativa y posterior primera siembra de la papa nativa morada.

Para el director regional de INDAP, Carlos Gómez, fue muy importante poder acompañar a la comunidad esta importante siembra de papa nativa, que se realiza los primeros días de agosto, y que da inicio a la temporada de cultivos en el territorio de San Juan de la Costa.

“Estamos participando junto a la comunidad Chain Ñuke Mapu en este importante proceso con una siembra típica con bueyes y arado de tiro también con una mezcla de fertilizantes. Por lo tanto, esperamos en este proceso, junto a una muy buena preparación de suelo, se dé también un buen resultado ya a finales de diciembre. Se vienen las lluvias y estamos en un momento en esta zona donde ya no van a caer muchas heladas y eso para el proceso es muy importante. Un trabajo que esta comunidad, como parte del PDTI, ya conoce y que además logran desarrollar de buena manera gracias también a la asesoría permanente de sus equipos técnicos”, puntualizó el directivo regional.

Asimismo, Gómez destacó que en la visita se incluyera igualmente al equipo regional de riego para poder preparar a este territorio a futuro en el acceso al agua.

“Sabemos que tenemos un cambio climático, sobre todo en San Juan de la Costa, que es una comuna que lo sufre y donde las fuentes de agua son escasas, donde hay muy poca agua subterránea a medida que nos vamos alejando del Valle Central. Entonces, las aguas superficiales que podamos captar son importantes para tener disponibilidad para regar en época estival y que eso nos asegure la producción. Así que esperamos que este trabajo que están realizando las comunidades hoy día con esta planificación tenga un muy buen resultado en conjunto con los instrumentos y el apoyo de INDAP y sus funcionarios”, señaló.

Igualmente, Carolina Catrilef, agricultora y miembro de la comunidad Chain Ñuke Mapu, destacó el poder realizar esta siembra de papas los primeros días de agosto en laderas, ya que es aquí donde más se produce.

“El tiempo de la papa morada es justamente ahora para que, a fines de diciembre o principios de enero, se dé una buena cosecha. Además, este tiempo no es sólo bueno para sembrar la papa, sino que también las arvejas o las habas acá en la loma para que no le afecten las heladas y ya en noviembre o diciembre se puede sembrar en las vegas que son sectores que aún están muy húmedos”, señalando, además, que se parte con una ceremonia para agradecer a la Ñuke Mapu y pedir que este año la producción sea buena, no solamente para el consumo propio, sino que también para la venta en general.

“Además, esto lo hacemos también para que no se pierda, porque es único, y para que trascienda en el tiempo, de tal forma de enseñarles a nuestros hijos a que valoren lo que tienen y sobre todo valoren la tierra que es de lo que vivimos y es la que nos da el sustento”, destacó la pequeña agricultora.