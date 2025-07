Ministerio de Agricultura busca fortalecer comercio agroalimentario en Turquía

Las exportaciones de Chile a Turquía registraron un avance del 60% durante 2025, consolidando a este país como un socio clave en materia agroalimentaria.

Hasta las ciudades de Ankara y Estambul, en Turquía, llegó el ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, para desarrollar una intensa agenda de reuniones y visitas orientadas a fortalecer el comercio bilateral y explorar nuevas oportunidades de cooperación técnica en el ámbito agroalimentario.

El ministro destacó a Turquía como un país con una economía dinámica y una industria alimentaria consolidada, subrayando su importancia en la estrategia chilena de diversificación de mercados.

“El objetivo de nuestro viaje es fortalecer el intercambio comercial y promover productos como frutas frescas, nueces, pasas, carnes, entre otros, en el marco de la Agenda de Competitividad Agroexportadora Sustentable. Es nuestro interés profundizar el comercio y la cooperación técnica en producción agrícola y pecuaria sostenible entre ambos países”, señaló la autoridad.

Acompañado por el embajador de Chile en Turquía, Rodrigo Arcos, el ministro se reunió en Ankara con el director general de la Secretaría General de Investigación y Políticas Agrarias (TAGEM), Mustafa Altuğ Atalay. Asimismo, recorrió el Mercado Municipal de Frutas y Verduras y visitó centros de investigación agrícola dedicados a la protección vegetal, suelos y fertilización.

Visita a Estambul

En su segundo día en Turquía, el ministro Valenzuela se reunió en Estambul con la Federation of Food & Drink Industry Associations of Turkey (TGDF), la mayor organización no gubernamental del sector alimentario turco, que agrupa a 29 asociaciones del subsector y más de 2.000 empresas.

También celebró un encuentro con el Consejo Empresarial Türkiye-Chile de la Junta de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía (DEIK), junto a importadores y exportadores turcos, para conocer de primera mano las experiencias y desafíos del comercio de productos agrícolas entre ambos países. Durante la reunión participaron representantes de supermercados, importadores de alimentos y bebidas alcohólicas, quienes manifestaron su interés en revitalizar el comercio bilateral y estrechar vínculos con las contrapartes chilenas.

Finalmente, el ministro se reunió con representantes de Balsu Agro, la principal exportadora turca de avellanas, empresa que también cuenta con una planta de procesamiento en la comuna de Retiro, Región del Maule, Chile.

“Chile es un importante productor y exportador de avellanas europeas, al igual que Turquía. Para nuestro país es fundamental seguir ampliando los mercados de destino; por ello, solicitaremos que nos respondan al envío de información del SAG para avanzar en el proceso de apertura sanitaria”, destacó el ministro.

Comercio en cifras Chile-Turquía

En 2024, las exportaciones chilenas a Turquía totalizaron casi 44 millones de dólares, concentradas principalmente en productos agrícolas y forestales. Los principales envíos fueron nueces, ciruelas secas y pasas.

En el período enero–mayo de 2025, las exportaciones ya muestran un crecimiento de 60% en valor respecto al mismo lapso del año anterior, alcanzando USD 18,6 millones, impulsadas por los envíos de nueces (USD 11,5 millones), ciruelas secas (USD 2,1 millones) y pasas (USD 2 millones).

Con estas cifras y la fructífera agenda desarrollada en Turquía, Chile reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación técnica y comercial con este país euroasiático, abriendo nuevas oportunidades para los productores chilenos en uno de los mercados más relevantes y dinámicos de la región.