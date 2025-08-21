Investigadores de INIA Remehue participantes en publicación internacional de ganadería ovina tradicional

Francisco Canto, María Eugenia Martínez, Rodrigo Morales y Germán Holmberg, son autores de un capítulo dedicado a la producción ovina de la Región de Los Lagos en Chile.

Francisco Canto, médico veterinario, Dr. en Producción Animal e investigador de INIA Remehue, informó que “se acaba de publicar un libro de ganadería tradicional que recopila información de todo el mundo”.

“Este libro fue editado por los profesores Carlos Palacios de la Universidad de Salamanca y Manuel González Ronquillo de la Universidad Autónoma de México, al cual fuimos invitados junto con el profesor Alfonso Abecia de la Universidad de Zaragoza y los colegas de INIA: María Eugenia Martínez, Rodrigo Morales y Germán Holmberg, para escribir un capítulo relacionado a la producción ovina de nuestra región”, añadió.

El profesional indicó que en este capítulo se describe “las principales razas que tenemos nuestra región, los sistemas productivos basados en la alimentación de pradera con una suplementación estratégica en la época invernal. También los manejos asociados, tanto sanitarios como reproductivos, y también los principales productos que se generan a través del rubro ovino”.

Finalmente, hizo una invitación a los interesados a revisar el siguiente enlace https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-88275-3 para poder adquirir esta interesante publicación.