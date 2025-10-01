INIA y FIA impulsan innovación en quesos artesanos en Chile

INIA y FIA lideran conversatorios en Espacio Food Service para fortalecer la innovación, calidad y proyección internacional de los quesos artesanos.

Con la participación de destacados expertos internacionales y exponentes chilenos, se realizaron una serie de conversatorios orientados a fortalecer la calidad, innovación y valorización de los quesos artesanos chilenos y latinoamericanos.

En el primer conversatorio, Beatriz Coste, jurado internacional proveniente de Argentina, expuso cómo la valorización sensorial del queso impulsa su comercialización diferenciada. Patricia Burnier de la quesería de leche de cabra Fundo El Melí de la Región de los Ríos, contó su experiencia como quesera artesana en el sur de nuestro país y Carlos Peralta de Los Quesos de Chile expuso su visión para elegir los mejores quesos artesanos que comercializa en su tienda.

En este primer panel, moderado por el periodista de INIA, Luis Opazo, se abordaron metodologías de cata, la construcción de relatos gastronómicos y estrategias de inserción en canales gourmet y especializados.

Exportación de quesos

En el segundo conversatorio, moderado por el investigador de INIA, Nicolás Pizarro, especialista en inocuidad de alimentos; Nicolás Leal, CEO de la empresa especializada en comercio internacional de productos alimentarios LAP Global, presentó el proceso y su experiencia en exportación de quesos a través de canales físicos y digitales, incluyendo supermercados y plataformas tipo Amazon, y compartió recomendaciones prácticas para acceder a mercados internacionales.

En el tercer panel de conversación moderado por el investigador de INIA especializado en quesos, Ignacio Subiabre, la catadora internacional de quesos, Super Jueza del World Cheese Awards en cuatro ocasiones, Ruth Lozano, dio a conocer su experiencia sobre parámetros de calidad, valoración técnica, afinado y estándares de evaluación internacional aplicables a quesos artesanos. Se discutieron buenas prácticas, formación de jurados y experiencias para mejorar la competitividad del queso en escenarios de excelencia.

En este bloque participó también Daniel Jankelevich, ingeniero civil, MBA y especialista en comercialización de quesos artesanos, dando a conocer los avances que ha tenido el mercado nacional y sus enormes proyecciones tanto en quesos de vaca como cabra y oveja.

En el último conversatorio, Carlos Yescas, jurado internacional en las más destacadas competencias de nivel mundial y promotor incansable de los quesos artesanos latinoamericanos, analizó cómo la innovación en queserías artesanas debe vincularse a la identidad territorial, la construcción de narrativas de origen y el acceso a mercados diferenciados, combinando ejemplos latinoamericanos y tendencias internacionales.

Apoyo institucional

Gabriela Casanova, en representación de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) se mostró contenta de participar en este encuentro y primer concurso internacional de quesos y destacó su alegría de poder apoyar como institución a los queseros artesanos nacionales en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

“Estamos muy contentos de participar en este encuentro de queso artesano y el primer concurso en Chile internacional de quesos, muy orgullosos de formar parte del jurado y recalcar que el apoyo de FIA ha sido a lo largo de varios años especialmente con el INIA”, indicó.