Un “tridente” de tecnologías agrícolas que cubre el ciclo completo

Los desafíos que enfrenta la agricultura son conocidos: variabilidad climática cada vez más estructural, costos de mano de obra en alza, márgenes más ajustados y mercados exigentes. En este escenario, la información dejó de ser un simple accesorio para convertirse en una herramienta productiva estratégica.

Así, resulta esencial cubrir el ciclo completo: del suelo a la planta y de la producción a la gestión, para transformar datos dispersos en decisiones agronómicas integradas. El objetivo final es optimizar los recursos para afrontar los retos de un contexto cada vez más complejo.

Con ese propósito, el “tridente” de tecnologías agrícolas lanzado al mercado por Summit Agro comienza con el mapeo de los suelos. A simple vista, un sector de un campo podría parecer igual al que se encuentra a su lado. Sin embargo, pese a esa cercanía, diversas variables pueden diferir entre ambas áreas e incidir en la productividad de cada una, con todo lo que eso implica en términos de ganancias o pérdidas. Estas diferencias se pueden conocer de antemano gracias a Soilsense y a su versión Pro, que buscan impulsar una nueva forma de tomar decisiones.

Ya en la superficie, es clave monitorear los frutos del trabajo realizado. Para ello, la herramienta Fruitscan permite conocer con precisión, mediante un escaneo detallado, cuánta fruta hay disponible, dónde se encuentra exactamente y cómo se distribuye, tanto en número como en calibre. Esta información forma parte del seguimiento del ciclo productivo y contribuye a integrar las decisiones agronómicas.

Finalmente, llega la fase de la cosecha, en la que la robotización se abre camino a través de Burro, un robot agrícola autónomo y eléctrico diseñado para optimizar las labores en el campo. Además, busca reducir costos, tiempos muertos y dependencia de tractores y trabajadores, y aumentar la productividad.

“Conocer cómo varía el suelo, identificar sectores que requieren más nutrientes, anticipar problemas fitosanitarios o monitorear el desarrollo de la fruta permite pasar de recetas generales a decisiones basadas en datos”, asegura Alfredo Burgos, líder de Innovación y Servicios de Summit Agro.

“Los proveedores deben crear soluciones simples, útiles y confiables, acompañando al usuario más allá de la instalación. Los productores, por su parte, deben integrar estas herramientas a su rutina para que generen valor temporada tras temporada”, concluye el especialista de la multinacional japonesa perteneciente al grupo Sumitomo Corporation.