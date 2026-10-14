Fedeleche e INIA Remehue impulsan estrategias para reducir emisiones en la lechería

Con la participación de productores, asesores, académicos, investigadores y autoridades regionales, se realizó en INIA Remehue el seminario “Estrategias para la reducción de gases de efecto invernadero en sistemas bovinos de leche”. Lo organizaron la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), del Ministerio de Agricultura.

El Seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos, Francisco Cárcamo, relevó la importancia del sector lechero como motor de la economía en la Región de Los Lagos y todo el sur de Chile, señalando que “este seminario reunió a actores muy relevantes de la cadena láctea y sirvió para que los productores lecheros avancen y mejoren su competitividad”.

En esta misma línea, el Seremi de Agricultura de la Región de Los Ríos, Rodrigo Bahamonde, sostuvo que “INIA ha desarrollado por más de 30 años trabajos de investigación y transferencia tecnológica en ganadería y medioambiente, y hoy reafirma su liderazgo en un tema clave para el futuro de nuestra lechería”.

Añadió que “este seminario es un muy buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando el sector público y el privado trabajan juntos, y en ese sentido valoramos el aporte de Fedeleche con la donación del equipo GreenFeed, que permitirá generar información de primer nivel para que nuestros productores avancen hacia una producción más sostenible”.

En la primera exposición, el investigador de INIA Remehue Francisco Salazar entregó una mirada nacional y global sobre las emisiones. Informó que el sector Energía es el que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero del país, con un 76,4 %, mientras que el sector Agricultura aporta solo un 8,2 %.

“Si bien las emisiones son bajas, esto no implica que no haya una responsabilidad ambiental y, de hecho, el sector lechero está trabajando fuertemente en eso. Primero generando información y, una vez que se conocen las cantidades, se puede mitigar, se pueden reducir las emisiones y se puede hacer una lechería más sustentable”, afirmó Salazar.

Luego, el académico de la Universidad Austral de Chile Juan Pablo Keim analizó el impacto productivo, económico y ambiental del uso de cultivos suplementarios en sistemas bovinos de leche a pastoreo.

Uno de los resultados más destacados de la jornada lo presentó el investigador de INIA Remehue Ignacio Beltrán. Según explicó, el estudio sobre uso de algas rojas y pardas en vacas lecheras determinó que, con una baja inclusión de algas en la dieta, es posible mantener la misma producción de leche y reducir en aproximadamente un 12 % las emisiones de metano entérico, un resultado que calificó como muy promisorio. Esto en el marco de un proyecto FIA liderado por la Universidad Santo Tomás, donde INIA participó como asociado y ejecutor de los experimentos in vitro e in vivo.

Estos resultados forman parte del proyecto “Algas marinas como aditivo para alimentos de rumiantes, orientado a disminuir la liberación de metano reduciendo el calentamiento global”, una iniciativa público-privada y académica ejecutada por la Universidad Santo Tomás, con el apoyo de FIA, INIA, Aproleche, Agrollanquihue y Futurocoop.

Después se realizó un panel de discusión moderado por Anita Jans, gerente de Aproleche Osorno. Participaron los investigadores de INIA Remehue Ignacio Beltrán, Camila Muñoz y Francisco Salazar; el académico de la Universidad Austral de Chile Juan Pablo Keim; la académica de la Universidad de Los Lagos Viviana Bustos, y el Seremi de Agricultura de Los Ríos, Rodrigo Bahamonde. En el panel se abordaron los desafíos del sector lechero frente al cambio climático.

Tecnología para medir emisiones en tiempo real

La jornada terminó con una visita al equipo GreenFeed en el sector de crianza de INIA Remehue. Este equipo, de alto costo, fue donado por Fedeleche y permite investigar in vivo y en tiempo real los gases que emiten las vacas.

“Como Federación Nacional de Productores de Leche estamos muy contentos de haber aportado un equipo GreenFeed, que se trajo desde Estados Unidos. Es una máquina capaz de medir los gases para hacer el trabajo en terreno, con los animales en vivo, y así llegar a los resultados que estamos buscando. El equipo es muy relevante y, como Federación, lo trajimos y lo pusimos a disposición de este trabajo”, destacó el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler.