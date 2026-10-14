El IPC de los Productos Lácteos muestra un comportamiento en general al alza en septiembre

Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) publicó el informe del Índice de Precios al Consumidor de los Productos Lácteos (IPC de Lácteos) correspondiente al mes de septiembre de 2026 que mostró un comportamiento en general al alza de las principales categorías.

Para el mes de septiembre 2026 se observa que entre los productos con mayor incidencia al alza no aparece ningún producto lácteo. Por otra parte, dentro de los productos con una mayor incidencia a la baja, dentro de los alimentos, tampoco aparece ningún producto lácteo.

En el desglose de los productos, el IPC de la leche en polvo subió (+2,4%) y la mantequilla (+0,8%). Al alza cerró también la leche líquida (+0,7%), el yogurt (+0,4%), y los quesos (+0,3%). En contaste, solo los postres lácteos registraron una baja (-0,9%).

Cabe mencionar que la variación mensual que reúne lácteos, bebidas vegetales y huevos anotó una caída de (-0,1%), mientras la categoría de los Alimentos experimentó un alza de (+0,8%).

Según infirmó el INE, el IPC de septiembre registró una variación mensual (0,4%), destacando las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte, y la disminución en la división de seguros y servicios financieros.

Variación anual

Un comportamiento al alza se apreció para la variación anual del IPC de los productos lácteos.

En este contexto, el índice fue liderado por el yogurt, cuya variación anual subió (+4,9%). Le siguieron la leche líquida (+3,8%); la mantequilla (+3,2%); los postres lácteos (+1,6%). El queso presentó un alza de (+1,1%), mientras la leche en polvo anotó una variación anual positiva de (-1,3%).

La variación anual que reúne a lácteos, bebidas, vegetales y huevos anotó un alza anual de (+1,4%), mientras la categoría de los Alimentos experimentó un avance de (3,8%).La inflación anual llegó a (+4,0%), mientras a 12 meses es de (+4,1%), informó el INE.

Variación 12 meses

En doce meses se mantiene un comportamiento positivo para los productos lácteos.

El principal aumento dentro de los lácteos es registrado por el yogurt y el queso con un incremento de (+4,4%) y 4,3%), respectivamente. Este incremento es seguido por la mantequilla (+3,8%); la leche en polvo (+3,0); los postres lácteos (+2,8%); y leche líquida de (+1,8%).

Cabe apuntar que en 12 meses la categoría que reúne lácteos, quesos y huevos registró una variación positiva de un (+1,2%), mientras la división Alimentos muestra un avance de un (+4,4%).

El informe de Fedeleche enfatiza la importancia de monitorear el IPC lácteo para comprender mejor las tendencias de precios, evaluar su impacto en la competitividad del sector y diseñar políticas de sostenibilidad económica para los productores.

Asimismo, estos resultados son un indicador clave para productores, consumidores y autoridades, ya que permiten evaluar el comportamiento de la industria frente a los desafíos de costos, importaciones y competitividad.

Fuente: Fedeleche con datos de INE