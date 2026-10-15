Chilehuevos proyecta consumo de 320 huevos por persona en 2026

Los chilenos consumirán 320 huevos por persona durante 2026, según una nueva estimación de Chilehuevos. La cifra equivale a 27 huevos mensuales por habitante y a un consumo nacional cercano a los 6.450 millones de unidades.

El cálculo incorpora información de cerca de 50 mil pequeños productores, obtenida a través de los convenios que el gremio mantiene con INDAP y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), además de la entrada de nuevos actores al rubro de los incubadores en la zona sur. En 2025, con la metodología anterior, el consumo había alcanzado 251 huevos por persona, hasta entonces el máximo registrado.

Con estas nuevas cifras, Chile se ubicaría en el cuarto lugar de consumo per cápita de América Latina, detrás de Argentina (430), México (410) y Colombia (370), y por sobre Brasil (301).

La estimación fue entregada por el presidente de Chilehuevos, José Luis Moure, durante el primer Encuentro Chileno del Huevo, que reunió en Espacio Riesco a cerca de 400 productores, especialistas y proveedores. “Esta actualización nos permite tener una fotografía mucho más completa del mercado del huevo en Chile”, explicó.

Mayor base productiva

Moure destacó la diversidad del sector, que reúne a pequeños productores de la agricultura familiar campesina, planteles medianos de carácter familiar y productores de mayor escala. Los asociados de Chilehuevos producen cerca del 60% del huevo del país. “Esa diversidad no es un problema que haya que ordenar: es nuestra mayor fortaleza”, afirmó.

En este contexto, el presidente del gremio anunció que se pondrá en marcha grupos de transferencia tecnológica y espacios permanentes de trabajo entre productores, abiertos a socios y no socios.

En la inauguración participó el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien destacó la creación de la Mesa del Huevo, coordinada por ODEPA, instancia que reunirá a los organismos del Estado vinculados a los desafíos del sector.

“El huevo -afirmó- es un alimento fundamental en la mesa de las familias chilenas, y detrás de cada uno hay miles de productores y trabajadores que contribuyen diariamente a la alimentación de nuestro país. Como Ministerio de Agricultura, queremos que este sector siga creciendo, con buenas condiciones para producir, altos estándares sanitarios y mayores oportunidades de desarrollo. Por eso hemos constituido la Mesa del Huevo, un espacio de trabajo conjunto con los productores y los organismos del Estado, para abordar los desafíos de la industria y avanzar en soluciones concretas que permitan fortalecer la producción nacional”

Oferta que acompañe la demanda

Las proyecciones internacionales ubican al huevo entre las proteínas animales con mejores perspectivas de crecimiento durante la próxima década, por su accesibilidad, valor nutricional y eficiencia productiva.

“El crecimiento del consumo demuestra que el huevo se ha consolidado como una proteína relevante para las familias chilenas. Ahora tenemos que ser capaces de responder a esa demanda con una industria que pueda crecer, invertir y mantener los estándares de sanidad y bioseguridad que requiere el país”, concluyó Moure.

En materia sanitaria, el dirigente reconoció el trabajo de vigilancia del SAG, pero planteó que, ante la virulencia de la influenza aviar a nivel mundial, se debe contar con la vacunación como herramienta de emergencia. Además, advirtió sobre el contrabando de huevos en el norte del país y sobre proyectos legislativos y normas de ordenamiento territorial que están frenando inversiones.