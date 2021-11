En el marco de la gira regional 2021, el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) visitó La Araucanía para promover, desde la innovación, los tres desafíos estratégicos esenciales para el sector.

Diego Ramírez Liencura (30) y José Mauricio Painefil (35) por estos días representan el espíritu innovador desde Teodoro Smith en La Araucanía gracias a dos iniciativas – financiadas por el Gobierno Regional y apoyadas a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) – que buscan preservar la cosmovisión y cultura mapuche a través del rescate de la gallina collonca y del uso de la hidroponía para abastecer de hortalizas la Cooperativa de Agroturismo Budi Newen.

Durante la semana el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre y el Seremi de Agricultura, Hans Curamil, estuvieron recorriendo las instalaciones y ambas comunidades a fin de seguir impulsando la Agricultura Familiar Campesina en la zona costera de la región considerada también como un polo turístico económico. Y además, se realizó conversatorios con otras iniciativas de la región para promover los cuatro tres estratégicos para región: eficiencia hídrica y cambio climático, innovación en procesos y nuevos productos.

“Tenemos la posibilidad de enfrentar el cambio climático y todos los grandes desafíos que esto implica a través de la innovación agrícola utilizando todas aquellas tecnologías y opciones que están cada vez más a la mano de todas personas. Adicionalmente tenemos algo tan maravilloso como es el patrimonio agroalimentario de esta región en el cual tenemos una oferta enorme de productos que pueden salir al mercado y hacernos sentir aún más orgullosos de nuestra tierra y nuestra gastronomía”, dijo el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre.

Una de las líneas de desarrollo que incentiva el Gobierno y el Ministerio de Agricultura es el rescate y la puesta en valor de las tradiciones ancestrales de todas las comunidades.

Con la innovación, en secuencia, dice el seremi de agricultura, Hans Curamil, “las familias de sectores rurales se ven beneficiadas al mejorar su calidad de vida de manera sustentable y respetuosa con nuestro medio ambiente. Son estas y otras iniciativas las que han permitido que los últimos años en La Araucanía, por ejemplo, más de 391 agricultores se hayan incorporado a alianzas productivas, en distintos rubros como cereales, ganadería, frutales, apicultura y turismo”.

PROYECTOS

El sector avícola regional relacionado a la gallina criolla y collonca –más conocida como el ave mapuche de los huevos azules – , evidencian un creciente interés en su crianza pero también demuestra la necesidad por adherir capacidades y conocimientos sobre su crecimiento.

Por ello, el objetivo de Diego Ramírez Liencura es desarrollar en el sector Puyehue un centro familiar turístico con énfasis educativo cuyo enfoque sea la crianza de gallina criolla y kollonka, y que permita la difusión y conocimiento de este baluarte del patrimonio alimentario mapuche. En concreto, se busca habilitar un circuito para la observación de aves, hacer mejoras en infraestructura con fines turísticos, construir sala de recepción y gestionar visitas iniciales.

“El aporte de FIA ha sido principalmente en entender la forma en la que queremos hacer la producción avícola y también el resguardo agroalimentario desde la gallina mapuche, ofreciendo además la posibilidad de desarrollar una propuesta que pueda descentralizar los distintos avances que hemos tenido en materia de producción avícola. Nuestra idea original, que se mantiene, es poder entregar capacidades y conocimientos básicos para personas que quieran iniciarse en la avicultura y sobre todo con la gallina collonca y la criolla. Ahora tenemos un plantel de 70 gallinas y de 4 gallos. No tenemos un plantel tan grande ya que todas las gallinas que producimos las estamos siempre comercializando pues la idea es que nosotros no acumulemos un gran número porque nuestro rubro no es de los huevos ni de la carne, más bien son los pollos en vías de crecimiento para que se puedan posicionar otros puntos de producción avícola dentro de la comuna y de la región”, dice Ramírez.

En cuanto al rescate a la gastronomía mapuche por estos días José realizan un huerto hortícola hidropónico para abastecer el centro gastronómico y atender a los visitantes que deseen conocer la cosmovisión étnica y los hermosos paisajes de la ribera del Lago Budi.

Gabriel Curilef, coordinador del proyecto y yerno de José Mauricio Painefil, es parte de este hermoso trabajo familiar que ya se encuentra operativo para sus reservas en budinewen.cl. “El proyecto consiste en generar una producción de materias primas como hortalizas, hierbas aromáticas y frutillas a fin de abastecer la demanda que presenta el restaurante en términos de alimentación para ofrecer platos típicos mapuche a los clientes que nos visitan. El invernadero ya está construido así que ahora se está implementando la producción hidropónica que debería dar cosecha en 15 días”, cierra Curilef.