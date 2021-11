El Subsecretario José Ignacio Pinochet encabezó dos entregas: la primera, en apoyo a 51 pequeños agricultores de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, y la segunda que beneficiará a otros 120 productores agrícolas de la comuna.

En el marco de la declaración de emergencia agrícola para enfrentar el déficit hídrico en ocho regiones del país, el Subsecretario de Agricultura José Ignacio Pinochet llegó hasta la comuna de Osorno que dar inicio a la primera entrega de ayudas para los pequeños agricultores de la Región de Los Lagos. Se trata de 30 toneladas de concentrado de alimento para ganado que serán repartidas entre 120 pequeños agricultores de la comuna de Osorno y 12,7 toneladas del mismo producto dirigidas a 51 productores de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO. Estos recursos corresponden a parte de los fondos de emergencia que dispuso el Ministerio de Agricultura luego que la Región de Los Lagos fuera declarada en emergencia agrícola por déficit hídrico.

Tras finalizar la jornada, donde estuvo acompañado por el Delegado Presidencial Regional, Carlos Geisse, el Subsecretario Pinochet declaró que “esta ayuda forma parte de 8 mil millones de pesos que ha destinado el Gobierno del Presidente Piñera a través del Ministerio de Agricultura para las ocho regiones que han sido declararas este año en emergencia hídrica. Se trata de un apoyo para pequeños agricultores que no son usuarios de INDAP y que en esta región van a recibir concentrado de alimentación animal que será muy útil para esta temporada de verano”.

Por su parte el Delegado Presidencial Regional, Carlos Geisse, destacó que esta ayuda será muy importante para que los agricultores de la región puedan enfrentar la próxima temporada estival: “El Ministerio de Agricultura viene en ayuda de los pequeños productores agrícolas para apoyarlos anticipadamente, ya que lo más probable es que este sea un verano seco. Y para para que estén preparados, se entrega este aporte para la mantención de sus animales”.

Finalmente, el Seremi de Agricultura, Eduardo Winkler, quien acompañó al Subsecretario Pinochet en ambas entregas, señaló que “estamos entregando un concentrado especial que sirve para bovinos y ovinos, animales adultos y menores, y que les ayudará a entrar mejor al verano”.

En la Región de Los Lagos se beneficiarán a través de este plan de ayuda más de 2.600 pequeños agricultores que no son usuarios de INDAP y que usualmente no reciben apoyo al no estar inscritos a programas oficiales. Para estos fines, el Ministerio de Agricultura destinó para la región, poco más de $214 millones, recursos que se destinarán íntegramente a la compra de alimentos para ganado.