Cooperativas del Sur proyecta nuevo ciclo de fortalecimiento cooperativo

En dependencias de Colun, la Asociación Gremial Cooperativas del Sur llevó a cabo su nueva reunión de directorio del año, instancia clave para definir los lineamientos estratégicos del periodo 2025.

En la cita participaron representantes de Cooprel, Colun, Torrencial Lechero, CREO, Cooprinsem, Bansur, Copelec, Car Ñuble, Crell, Libercoop, Ganacoop, Cooperativas Campesinas de Productores Ovinos de San Juan de la Costa, New Dev, la Cooperativa de Apicultores Orgánicos de Chile, Campos Australes y FuturoCoop, nueva cooperativa que fue oficialmente presentada como integrante de la agrupación.

Durante la jornada, se revisaron los avances del Plan Estratégico, y se aprobaron dos hitos fundamentales para el fortalecimiento del movimiento cooperativo en la zona centro-sur: la realización de un gran evento gremial durante el segundo semestre, que buscará visibilizar el impacto del modelo asociativo en el desarrollo territorial; y la implementación del programa “Mentorías Pro Cooperativas”, orientado a promover el aprendizaje entre pares y la transferencia de conocimientos entre cooperativas de distinta trayectoria y escala, dentro del Festival de Innovación Los Lagos.

Además, se informó sobre el trabajo que se está llevando adelante a través del Fondo de Fortalecimiento de Gremios Nacionales de Sercotec. La jornada concluyó con una visita a las instalaciones de la planta Columela de Colun en La Unión, donde los asistentes pudieron conocer en terreno su modelo productivo y cooperativo.

En la ocasión, además, se destacó el reciente nombramiento del director de Cooperativas del Sur y representante de Libercoop, Mauricio Rojas, como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, marcando un importante reconocimiento al trabajo articulado del cooperativismo del sur del país a nivel nacional.

De esta manera, este encuentro reafirmó el compromiso de Cooperativas del Sur con la promoción de un modelo colaborativo, sostenible e inclusivo, que impulse el desarrollo del sector agropecuario y social del sur de Chile.

Christof Weber, vicepresidente de Cooperativas del Sur, señaló que “hoy la economía se concentra en dos polos: el estatal y el macroindustrial internacional, dominado por hiperempresas. Las compañías más pequeñas son absorbidas por estas grandes estructuras, mientras que el sistema cooperativo se mantiene independiente de ese proceso. En una cooperativa, los socios y dueños no venden a transnacionales, y su objetivo no es solo generar utilidades, sino aportar al desarrollo local. Con Cooprinsem, por ejemplo, realizamos labores de apoyo al agro, manteniendo las empresas en la zona y evitando la centralización en Santiago, lo que fortalece a las regiones”.

Asimismo, destacó que “antes no existía educación cooperativa en escuelas, universidades o instituciones técnicas como Inacap, y hoy esa es una de nuestras grandes metas: insertar el esquema cooperativo como una alternativa más dentro de la economía. La idea es priorizar el trabajo conjunto, porque si no puedo financiar un proyecto solo, lo hago en cooperación con otros”.

Por su parte, Mauricio Rojas, director de Cooperativas del Sur y presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, destacó que la reciente reunión de directorio “permitió evaluar los avances del plan anual 2025 y coordinar las acciones del segundo semestre, con una alta participación de nuestras cooperativas socias”.

Entre las principales iniciativas mencionó “la organización de nuestro Congreso Anual, la elaboración de propuestas para entregar a las candidaturas presidenciales y el fortalecimiento del modelo empresarial cooperativo”, asegurando que “estos esfuerzos buscan consolidar nuestro aporte e impulsar el impacto de las cooperativas en todo el país”.

Finalmente, Mauricio Rojas también valoró que un representante de Cooperativas del Sur lidere hoy la ANCCh, afirmando que “es un reflejo del trabajo bien hecho y de la relevancia de nuestra agrupación para el desarrollo del modelo cooperativo”.