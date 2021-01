Este hecho salió a la luz, luego de una fiscalización realizada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Osorno junto al Departamento de Migraciones de la PDI.

El Seremi de Agricultura Eduardo Winkler rechazó las condiciones en que se encontraban trabajadores temporeros de la provincia de Osorno, hecho que salió a la luz luego de una fiscalización realizada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Osorno junto al Departamento de Migraciones de la PDI, la Inspección Provincial del Trabajo y la Seremi de Salud, a una empresa del rubro agrícola en Río Negro , comuna que actualmente se encuentra en cuarentena.

“El trabajo agrícola y de temporada se ha seguido sosteniendo durante la pandemia gracias al estricto apego a las medidas sanitarias, que han evitado la propagación del coronavirus en el sector agrícola. Lamentablemente, situaciones como ésta ponen en riesgo la salud de los trabajadores y también a la cadena de abastecimiento. Condenamos este tipo de trato precario a los trabajadores temporeros y llamamos a denunciarlo”, señaló el Seremi de Agricultura Eduardo Winkler .

En el lugar se verificó la presencia de ciudadanos extranjeros desempeñándose como temporeros, quienes se encuentran de manera regular en nuestro país. Al desarrollar el control se determinó que los trabajadores mantenían salvoconductos colectivos para desempeñar sus labores, los cuales eran extendidos por una empresa contratista de la zona que tiene a su servicio más de 200 extranjeros.

Igualmente, se comprobó la existencia de un galpón donde funcionaba una ex discoteca de la ciudad de Purranque que era utilizada por al menos 30 personas para pernoctar mediante un campamento, no contando con las condiciones sanitarias respectivas y de salubridad básicas, por lo que la autoridad sanitaria levantó un sumario contra la empresa contratista. Entre las condiciones básicas que no se cumplían destaca la ausencia de baño, habitaciones, ni medidas de prevención por Covid-19.