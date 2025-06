Chile será sede del World Dairy Summit 2025 por primera vez en Sudamérica

Chile acogerá el World Dairy Summit 2025, el mayor evento global del sector lácteo, mientras sus exportaciones crecieron 16,8 % y llegaron a 40 mercados.

En el marco del Día Mundial de la Leche, ProChile destacó el crecimiento sostenido del sector lácteo nacional, que en 2024 alcanzó exportaciones por US$ 260 millones, lo que representa un incremento del 16,8 % respecto al año anterior. Los productos lácteos chilenos llegaron a 40 mercados internacionales, siendo los principales destinos Norteamérica (US$ 58 millones), México (US$ 40 millones), Colombia (US$ 26 millones), Perú y Brasil (US$ 20 millones cada uno).

En este contexto, Chile se prepara para un hito sin precedentes: será sede por primera vez en Sudamérica del World Dairy Summit de la International Dairy Federation (IDF), que se celebrará del 20 al 23 de octubre en Santiago. Se trata del evento internacional más importante de la industria láctea, donde se darán cita los países más desarrollados del rubro, junto a empresas, investigadores y líderes del sector.

Industria láctea chilena

“Es una oportunidad única para mostrar la diversidad de productos que ofrece este sector, los avances en áreas como sustentabilidad, bienestar animal, producción de leche y nutrición humana, entre otros”, destacó ProChile en sus redes sociales, donde también se subrayó que la industria láctea es “clave para la economía chilena y mundial”, y que el país se ha “consolidado como un referente por su innovación y desarrollo”.

La participación de Chile como anfitrión refuerza su posición estratégica en el mercado global, permitiendo generar alianzas comerciales, posicionar productos de alto valor agregado y mostrar al mundo los estándares alcanzados en calidad, trazabilidad y sostenibilidad.