Buscan mejorar la producción de huevos incorporando ‘minerales orgánicos’ en la dieta

Investigadores están desarrollando un estudio sobre el efecto de la inclusión de 'minerales orgánicos' en la dieta de aves ponedoras.

La iniciativa consiste en una prueba experimental enfocada en mejorar la producción de huevos, abordando aspectos clave como la seguridad alimentaria, la respuesta inmunológica de las aves y el cuidado del medioambiente.

“Este trabajo busca evaluar el efecto de la inclusión de ‘minerales orgánicos’ en la dieta de aves ponedoras sobre su rendimiento productivo, las características morfométricas de órganos como intestino y hueso, y la expresión génica de receptores nutricionales”, explicó el Dr. Sergio Guzmán, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet), quien lidera el proyecto como coordinador general. “Se trata de glicinatos de cobre, hierro, zinc y manganeso, es decir, formas queladas de estos minerales unidas al aminoácido glicina”, agregó.

También participan en la investigación el Dr. Miguel Guzmán, académico del Departamento de Patología Animal, y la Dra. Pía Saavedra, anatomopatóloga de la misma unidad.

En el contexto de esta prueba experimental, Veterquímica donó 140 aves a Mundo Granja, las cuales contaban con aproximadamente 15 semanas de edad al momento de su llegada. Esta etapa, conocida como pre-postura, precede al inicio de la producción de huevos, fase en la que se encuentran actualmente.

Mayor biodisponibilidad