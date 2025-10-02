Buscan mejorar la producción de huevos incorporando ‘minerales orgánicos’ en la dieta

Investigadores están desarrollando un estudio sobre el efecto de la inclusión de 'minerales orgánicos' en la dieta de aves ponedoras.
La iniciativa consiste en una prueba experimental enfocada en mejorar la producción de huevos, abordando aspectos clave como la seguridad alimentaria, la respuesta inmunológica de las aves y el cuidado del medioambiente.
“Este trabajo busca evaluar el efecto de la inclusión de ‘minerales orgánicos’ en la dieta de aves ponedoras sobre su rendimiento productivo, las características morfométricas de órganos como intestino y hueso, y la expresión génica de receptores nutricionales”, explicó el Dr. Sergio Guzmán, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet), quien lidera el proyecto como coordinador general. “Se trata de glicinatos de cobre, hierro, zinc y manganeso, es decir, formas queladas de estos minerales unidas al aminoácido glicina”, agregó.
También participan en la investigación el Dr. Miguel Guzmán, académico del Departamento de Patología Animal, y la Dra. Pía Saavedra, anatomopatóloga de la misma unidad.
En el contexto de esta prueba experimental, Veterquímica donó 140 aves a Mundo Granja, las cuales contaban con aproximadamente 15 semanas de edad al momento de su llegada. Esta etapa, conocida como pre-postura, precede al inicio de la producción de huevos, fase en la que se encuentran actualmente.
Mayor biodisponibilidad
“La importancia de esta investigación radica en que el uso de ‘minerales orgánicos’ en aves y otras especies permite obtener mejores resultados productivos y, al mismo tiempo, reducir la excreción de residuos al ambiente. Estos dos aspectos son fundamentales hoy en día para garantizar la seguridad alimentaria y proteger el entorno”, destacó Gastón Cassus, médico veterinario y jefe técnico de Nutrición de Veterquimica.
“Este tipo de minerales, en comparación con las fuentes tradicionales que se presentan en forma de óxidos o sulfatos, presenta una mejor absorción a nivel intestinal y, por ende, una mayor biodisponibilidad para los animales”, complementó el Dr. Guzmán.
Actualmente, el estudio se encuentra en la etapa de procesamiento y análisis de muestras.
“Esperamos demostrar que, mediante el uso de ‘minerales orgánicos’ en concentraciones menores, es posible mejorar la crianza de las aves, lo que sienta las bases para una producción de huevos más eficiente. Deberíamos observar una mejor calcificación ósea en las pollitas, lo que las prepara de mejor manera para su período de postura”, concluyó Cassus.