En conversación con El Agro, a propósito del Estatuto constitucional de aguas aprobado por el pleno, el economista, Bernardo Fontaine, señaló que “es tremendamente grave porque lo que va a pasar es que se van a acabar los derechos de aprovechamiento del agua”.

“Hoy ese derecho que también lo necesitan una serie de actividades económicas se acaba, y se reemplaza por un permiso administrativo más débil jurídicamente y más arbitrario, más manejado por políticos, y ese no es comercializable, ni heredable ni vendible. Estamos acostumbrados desde el comienzo de la República a que los agricultores vendan su campo con su derecho de agua, también a entregar al banco un campo con garantía con derecho de agua. Tiene dos efectos: sobre los derechos actuales, y otra sobre las inversiones a futuro”, señaló.

Los permisos los entregaría una Agencia del agua, donde tendría su versión local cuenca a cuenca y participarían las autoridades locales. “Va a ser un mecanismo de permisos mucho más politizado”, asegura Fontaine. “Y si se va a aplicar sobre los derechos actuales, eso significaría una expropiación gigante sobre todos los agricultores. Al quitarles sus derechos que tienen hoy, van a perder parte de su patrimonio y sus certezas a futuro. Quién va a tener la valentía de plantar frutales si no va a tener la seguridad de poder regarlos. Entonces eso es un tremendo frenazo a la actividad agrícola y no solo sobre los agricultores, sino que también sobre toda la mano de obra, el área del comercio, todos los proveedores…”, añadió.

¿Qué queda por hacer?

Falta discutir normas transitorias, dijo, y eso podría permitir que el Código de aguas perdure un tiempo, pero claramente lo aprobado por el pleno echa por tierras el código de aguas. Yo mismo presenté una norma que buscaba corregir la actual, indicando que todo partiera a partir de ahora y no retroactivamente, y eso no se aprobó. Todos los constituyentes están por derogar el Código de aguas y quitarle a los agricultores los derechos de agua.

¿Qué hay detrás?

Eso es gravísimo, injusto y equivocado. Todo esto viene de una idea absurda de creer que las comunidades rurales no tienen agua por los derechos de agua de los agricultores, pero eso pasa por alto del Código de aguas que establece que el Estado puede disminuir la cantidad de agua de cualquier agricultor para abastecer a la población humana. Entonces para darle agua a Petorca no se necesita que el Estado le quite el agua a los agricultores, sino que haga las inversiones para conectar a los agricultores rurales al abastecimiento, a pozos más profundos, según el caso.

¿Qué se busca?

En buena medida se quiere hacer desaparecer la agricultura de exportación y es lamentable porque es desconocer cómo funciona el mundo real, porque independiente de la ideología política lo único que tenemos claro es que hace falta más agua, y cómo se obtiene? Invirtiendo una gran cantidad de dinero en pozos más profundos, en desalinizar, en riego tecnificado, tranques y procesos de reciclabilidad, pero quién va a invertir en una planta desalinizadora si no tiene la seguridad de que va a poder usar el agua que obtenga de ella?

Convención

Hay en la convención un rechazo gigante a todo lo que es la agricultura moderna, para ellos no es un orgullo como lo es para mí, que Chile sea el exportador numero 1 de cinco frutas, para nosotros eso es un orgullo enorme por nuestros campos. Ellos, en cambio, quieren que Chile decrezca, que produzca muy poco, que vuelva a una situación de autoconsumo. De echo, se aprobó una norma muy peligrosa que es la soberanía alimentaria, un nombre muy elegante, pero qué hay detrás de eso?. Eso va a permitir poder poner restricciones a las exportaciones e importaciones está la idea de que país tiene que autoabastecerse. El 45 % del trigo, por ej., es producido localmente, pero si no podemos importar, el trigo y el pan van a terminar con altos precios.

Crisis hídrica

Este estatuto no va a solucionar el problema, al contrario, va a desinsentivar a quienes pretendían invertir, porque las personas ya no van a ser dueñas de los derechos de agua. Si hay sectores que se van a ver especialmente afectados por el borrador de la Constitución van a ser el agrícola y el forestal. Y es va finalmente a redundar en que seamos más pobres, porque lo que nosotros necesitamos es más agua, más actividad, más recursos, más industrias, más d todo. Y eso es lo contrario a lo que está en el borrador.

Plebiscito

Es necesario general recursos, y si no hay recursos, van a ser solo ilusiones. Yo me temo en que la convención se quede en una gran máquina para sembrar ilusiones. Ha habido búsqueda de entorpecer tratados de libre comercio que nos haría comprar más caro, y vender más barato nuestros productos.

Entonces, lo que hay que meditar en el plebiscito es si esta constitución nos va a unir o no. De aquí a esa fecha es importante manifestarse masivamente para que al menos las normas transitorias sean suficientemente flexibles y den tiempo par buscar a un ajuste.

Mundo rural

Al mundo rural se le viene tiempos complicados, de grandes transformaciones que no van a ser pacíficas ni fáciles de digerir.

Agencia nacional del agua

Eso es una buena idea, porque hay muchas instituciones del estado que se superponen, pero no era necesario quitarle los derechos a los agricultores para abastecimiento humano. Todos se podría arreglar de otra manera sin tener que productor este terremoto que va a ser.

Constitución

Esta Constitución significa un tremendo terremoto para todas las actividades económicas. Chile necesitaba cambios, pero bien hechos, y esto viene a demoler ventaja que tenía Chile en todas las actividades económicas, entre ellas la minería, la agricultura que va quedar colgada de un alambre, los ahorros previsionales que cualquier gobierno los puede retirar y gastárselo, en salud, no sabemos si v a haber medicina privada y no vamos a poder elegir. Vamos camino a situación muy compleja, equivocada, el BC va a quedar con mayor autonomía, pero la disciplina fiscal va a quedar comprometida porque la mismo tiempo se exigen autonomías regionales, indígenas, etc.

Fuente: radioagricultura.cl