Agricultura y CONAF llaman a Faena Cero para prevenir incendios

Autoridades y entidades llaman a la población a reforzar las medidas de precaución ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales en los próximos días.

El Ministerio de Agricultura, junto a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), realizó un llamado preventivo a la ciudadanía y al sector silvoagropecuario para aplicar la medida de Faena Cero, en el contexto de las altas temperaturas pronosticadas y de las condiciones de riesgo existentes para la ocurrencia de incendios forestales en distintas zonas del país.

La medida, de carácter preventivo y voluntario, busca restringir durante las horas de mayor temperatura, el desarrollo de faenas y actividades de riesgo que, por su naturaleza, pueden incrementar los incendios, especialmente aquellas que implican el uso de maquinaria, herramientas o procesos que puedan producir chispas o calor.

En la actividad participaron las máxima autoridades de las principales instituciones públicas y privadas vinculadas con la prevención y el combate de incendios; el Ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza; el Director Ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca; la Directora Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián; el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Rodrigo O’Ryan; y el secretario general de la sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte.

En la instancia, el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, explicó el alcance de esta medida y sus principales impactos para el sector productivo.

“La aplicación de Faena Cero se enmarca en la estrategia de prevención de incendios forestales y de protección de la salud de las personas frente a eventos de calor extremo. El llamado puede activarse cuando se presentan olas de calor diurnas, alertas o alarmas meteorológicas, activación del Botón Rojo por parte de CONAF o declaraciones de Alerta Roja por parte de SENAPRED”, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, agregó: “La aplicación de Faena Cero es focalizada y temporal y responde a las condiciones meteorológicas y de riesgo específicas de cada territorio. En términos operativos, el llamado contempla la suspensión o restricción de faenas agrícolas y forestales durante los horarios de mayor riesgo, particularmente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Asimismo, en situaciones de riesgo extremo, la medida puede considerar el cierre temporal de parques nacionales y reservas forestales administradas por CONAF”.

Por su parte, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entregó detalles sobre las principales amenazas asociadas a las altas temperaturas.

“El principal llamado es a la corresponsabilidad, las personas pueden colaborarnos con acciones sencillas en este cierre de año, como, por ejemplo, no utilizar los denominados ” globos de los deseos”, los que pueden generar una emergencia forestal o un incendio estructural, como también evitar el uso de fuentes de calor en lugares cercanos a vegetación, ni comprar y manipular fuegos artificiales”, sostuvo Cebrián.

Desde el sector productivo, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Rodrigo O’Ryan, reforzó el llamado a adecuar los horarios de trabajo.

“Los incendios los provocamos las personas y por eso la prevención es una responsabilidad de todos. Como sector forestal, trabajamos durante todo el año en coordinación con las autoridades en labores de prevención y combate. Cumplimos los estándares de seguridad, e Invertimos en tecnología de punta para detección y combate, pero en días de calor extremo, el llamado es a extremar los cuidados y evitar cualquier actividad de riesgo y ser responsables durante estas fiestas”, señaló O’Ryan.

En esa línea, el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte enfatizó en que si bien están los protocolos y la tecnología para hacer frente a los periodos de emergencia resulta fundamental el apoyo de la ciudadanía.

“Tenemos protocolos, tenemos tecnología, pero necesitamos que las personas colaboren a que esto se evite. Por eso hemos llamado a la Faena Cero o al menos esa faena que podemos cambiar, modificar, hacerlas muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde, de modo de evitar esas horas más riesgosas de alto calor, de altos vientos, que eventualmente en una faena agrícola o forestal puedan provocar de manera involuntaria, una chispa y provocar finalmente ese incendio que afecta no solamente a los campos, no solamente al mundo forestal, sino afecta a las casas, afecta a las personas. Es lo más relevante”, señaló Matte.

Junto con este llamado, el Ministerio de Agricultura y CONAF reiteraron una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas ajustar los horarios de trabajo para evitar la exposición prolongada al calor extremo; evitar labores que generen chispas durante las horas de mayor temperatura; mantener hidratación y medidas de protección personal; reforzar el cuidado animal; respetar la prohibición de quemas y mantener cortafuegos y despejes preventivos.

En tanto, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, dio a conocer el estado actual de los incendios forestales y presentó el mapa de territorios bajo condición de Botón Rojo.

“Durante los meses de enero y febrero de 2025, la aplicación de Faena Cero registró una alta adhesión del sector silvoagropecuario, identificándose como principal desafío fortalecer su incorporación en la pequeña y mediana agricultura. El Ministerio de Agricultura y CONAF reiteraron que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida y llamaron a actuar con anticipación, autocuidado y compromiso para proteger a las personas, los territorios productivos y el patrimonio natural del país”, puntualizó Illesca.