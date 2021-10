El sello Manos Campesinas busca destacar y visibilizar los productos de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) garantiza ante la comunidad un estándar de calidad.

Las productoras Sandra Fuentes, artesana; María Arias y Gladys Fuentes, apicultoras, recibieron el Sello Manos Campesinas de INDAP, que diferencia los productos y servicios de usuarios INDAP, que se otorga exclusivamente a productores que busca visibilizar los productos de la agricultura familiar campesina garantizando calidad, un proceso artesanal, el uso de materias primas locales, inocuidad, con bajo impacto ambiental y que reconoce los conocimientos tradicionales en su elaboración.

La entrega se realizó en San Fabián, durante un encuentro de emprendedores de turismo rural organizado por INDAP y Sernatur en el marco de las celebraciones del Día del Turismo, donde se destacó el Turismo Rural como parte de la estrategia de desarrollo de la región de Ñuble.

“El sello Manos Campesinas, que busca destacar y visibilizar los productos de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), garantiza ante la comunidad un estándar de calidad, producción e inocuidad, junto con reconocer las prácticas ancestrales y los conocimientos tradicionales en su proceso de elaboración, por lo que es una gran distinción”, indicó la directora de INDAP Ñuble, Tatiana Merino Coria, quien destacó que se garantiza un origen campesino, que es artesanal, con bajo impacto ambiental, fomenta el desarrollo de pequeños y cumplen con los requerimientos sanitarios de la normativa legal vigente.

Sandra Fuentes, destacó: “Es un sello que me identifica, que me hace realzar mi producto y es muy importante para mí, porque lo da INDAP, que es un organismo que está trabajando con nosotros los campesinos diariamente”. Para Gladys Fuentes, “es un plus para mi producto, es una seguridad que le doy al cliente, porque el Sello Manos Campesinas no se lo dan a cualquiera, es un sello de calidad y de pureza del producto de lo que estamos vendiendo”.

El Programa “Sello Manos Campesinas”, es una estrategia de diferenciación para productos y servicios desarrollados por usuarios de INDAP, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los consumidores quienes, día a día valoran más los productos de origen natural y artesanal, que se otorga exclusivamente a los productores que cumplen con una serie de atributos específicos, en este caso, a nuestras productoras Gladys Fuentes y María Arias, apicultoras que a través de sus emprendimientos, Colmenares Renacer y Apfeyún, respectivamente, han desarrollado una serie de productos con materias primas locales, con proceso artesanal y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente; Sandra Fuentes, en tanto, es artesana y parte de la asociación de tejedoras Tejiendo Sueños, donde rescata un oficio tradicional, con materias primas locales”.