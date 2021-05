El Seminario Internacional: “Mercado Lácteo: Radiografía Nacional y una mirada al mundo”, se iniciará con una radiografía del sector lácteo nacional a cargo del gerente de Fedeleche, Carlos Arancibia, y el gerente de Exporlac, Guillermo Iturrieta.

Con el objetivo de conocer las principales dinámicas que se observan en el mercado de productos lácteos a nivel nacional y global ProChile, junto a la Comisión Nacional de la Leche y Productos Lácteos, integrada por Odepa, Fedeleche, el Consorcio Lechero, Exporlac y la Federación Panamericana de Lechería (Fepale), realizará el próximo miércoles 26 de mayo el Seminario Internacional: “Mercado Lácteo: Radiografía Nacional y una mirada al mundo, México e India en tiempos de pandemia”.

De acuerdo al programa del evento, Rossana Zamorano, Jefa Departamento Agro & Alimentos de ProChile, y Sergio Soto, Jefe Departamento Política Sectorial y Análisis de Mercado de ODEPA, realizarán la apertura del seminario que iniciará con una radiografía del sector lácteo nacional a cargo del gerente de Fedeleche, Carlos Arancibia, y el gerente de Exporlac, Guillermo Iturrieta. En tanto que, la situación actual del mercado internacional de productos lácteos será analizada por el Secretario General de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale) Ariel Londinsky. El encuentro comenzará a contar de las 10:00 horas.

Oportunidades

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha conllevado una serie de desafíos, pero también abre nuevas oportunidades para el sector lácteo. Para identificar estas oportunidades el programa del evento considera una prospección a importantes mercados para la industria lechera como India y México.

El mercado de productos lácteos en India será abordado por Marcela Zúñiga, Agregada Comercial de Chile en la India, mientras Héctor Echeverría, Agregado Comercial de Chile en México, analizará oportunidades para el sector lácteo en el país azteca.

El evento contempla una ronde preguntas y comentarios para cerrar a las 12:00 horas.

CURRÍCULUMS RELATORES CONFIRMADOS

Carlos Arancibia

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile con experiencia en producción pecuaria, ventas, marketing y desarrollo sectorial. Gerente de la Federación de Productores de Leche, Fedeleche, desde 2001.

Guillermo Iturrieta

Ingeniero Comercial, Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez, de dilatada trayectoria en supermercados y experiencia de más de 15 años en Marketing y ventas de marcas como Loncoleche, Calo y Surlat. Presidente de La Asociación de Exportadores de productos lácteos de Chile, Exporlac, desde noviembre de 2009.

Ariel Londinsky

Médico veterinario, Universidad de la República de Uruguay, posgrado y diplomado en educación y gestión de proyectos de educación a distancia. Recibió formación en lechería en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y en Ministerio de Agricultura e Instituto de Cooperación Internacional MASHAV de Israel. Realizó trabajos de consultoría para varios organismos como el IICA y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), entre otros. Ingresó a FEPALE en 2002 y en 2015 asume funciones como Secretario General de la Federación.

Marcela Zúñiga

Ingeniera en Industria Alimentaria, Licenciada en Ciencias de la Ingeniería con más de 10 años de experiencia en negocios internacionales, con principal foco en apertura y penetración de mercados. Con diversas especializaciones como e-Manager Training Programme; Gestión de Negocios en Alemania; Enhancing SMEs Support Capacity through Learning Quality and Productivity Improvement en Japón; Project Manager en Eurofins Brasil & Eurofins Alemania; International Training Programme on Quality Management Systems en India.

Héctor Echeverría

Abogado de la Universidad La República, MBA en IEDE de la Universidad Andrés Bello, con estudios especializados en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Integró los equipos de negociación de los Tratados de Libre Comercio entre Chile, la Unión Europea y EE.UU. Se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y de la Subsecretaría de Agricultura, como Consejero Agrícola de Chile en México y Director de ProChile en la Oficina Comercial en el Perú. Fue Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Desde 2018 es Director Comercial de ProChile y Consejero Agrícola en México.

Para participar, inscríbete aquí: https://www.prochile.gob.cl/evento/mercado-lacteo-radiografia/