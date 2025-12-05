SAG frena importación porcina desde España por brote de PPA

No es una zoonosis, por lo que no representa riesgo para las personas ni para el consumo de carne y productos derivados.

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, informa que, tras la confirmación de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en España, se suspendió la importación de productos cárnicos porcinos y sus derivados provenientes de ese país. junto con ello, el Servicio reforzó las inspecciones en el aeropuerto de Santiago para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa o con conexiones en ese continente, todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo.

La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los cerdos y jabalíes, y de la cual Chile se mantiene libre. No es una zoonosis, por lo que no se transmite a las personas ni por contacto con animales ni por consumo de carne o productos derivados. Sin embargo, debido a su alto impacto productivo, un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial.

España notificó recientemente la detección de dos jabalíes silvestres positivos a PPA en Barcelona. Esta es la primera detección desde 1994, lo que llevó a que el país perdiera su estatus de libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Tras la confirmación, las autoridades españolas cerraron automáticamente las exportaciones a terceros países desde la zona afectada.

Medidas de resguardo

Como medida preventiva, Chile aplicará un periodo de resguardo de 30 días —equivalente a dos ciclos de incubación del virus— desde la fecha probable de infección. Esto implica que todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente. Actualmente, los productos porcinos provenientes de España representan el 2% del total de importaciones de estas mercancías.

El SAG también reforzó otras medidas sanitarias, como la vigilancia interna permanente mediante monitoreo en predios, plantas faenadoras, ferias ganaderas y unidades productivas para detectar de forma temprana cualquier signo compatible con la enfermedad. Asimismo, fortaleció la coordinación interinstitucional con Aduanas, autoridades portuarias, aerolíneas y otros organismos para minimizar el riesgo de ingreso del virus, junto con mantener un flujo de información permanente con el sector privado.

Sobre la peste porcina africana

La PPA es una enfermedad viral que afecta a cerdos domésticos, silvestres y jabalíes. No representa riesgo para las personas, ya que no es una zoonosis. Es altamente contagiosa entre cerdos y puede causar hasta un 100% de mortalidad, generando graves pérdidas económicas, cierre de mercados, afectación del bienestar animal y una reducción significativa en la disponibilidad de carne y productos derivados. El virus es muy resistente y puede sobrevivir en ropa, calzado, vehículos y en productos como jamón, embutidos o tocino.

El SAG hace un llamado a la ciudadanía a evitar traer al Chile productos cárnicos o alimentos que contengan carne de cerdo desde zonas afectadas y a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con el ingreso o venta de productos de origen animal. Asimismo, se recuerda a los dueños/as de cerdos que deben notificar de inmediato al SAG ante cualquier sospecha de la enfermedad, especialmente si observan signos como alta mortalidad, hemorragias, cianosis (manchas rojas o azuladas) en orejas y extremidades o necrosis en piel y tejidos.

El SAG reitera la importancia de mantener una vigilancia activa y un trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las autoridades y el sector productivo para prevenir el ingreso de la peste porcina africana al país. La detección temprana y la adopción estricta de medidas preventivas son esenciales para impedir la introducción de esta enfermedad de alto impacto, que podría afectar gravemente a economía nacional y poner en riesgo el patrimonio zoosanitario de Chile.