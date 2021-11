Desde el Servicio y Agrícola y Ganadero, recuerdan a productores de ganado que a fines de este mes vence el plazo para realizar Declaración de Existencia Animal, DEA, trámite obligatorio que es parte del Programa de Trazabilidad Animal.

El director regional SAG región de Los Lagos, Eduardo Monreal, informó que este es el último mes para que los productores de ganado cumplan con la obligación de comunicar al Servicio los animales que poseen en sus predios. El trámite corresponde a la Declaración de Existencia Animal, DEA, que los dueños de ganado deben realizar cada año entre los meses de agosto y noviembre.

“Mantener la Declaración de Existencia Animal al día es un requisito para distintas certificaciones que realizada el SAG, por ejemplo, aquellos predios que no cuenten con DEA vigente 2021, no podrán acceder a Formularios de Movimiento Animal (FMA), no podrán participar de procesos de exportación (productos cárnicos o animales vivos al mercado de China) o mantener certificaciones PABCO”, aclaró Eduardo Monreal.

La declaración de existencia animal (DEA), forma parte de la estructura del Programa Oficial de Trazabilidad Animal y se realiza en un formulario que existe para dicho fin donde los productores informan al SAG las especies y cantidades de animales que tienen en su predio durante la temporada en curso.

La DEA permite al SAG tener información actualizada respecto de la evolución de las actividades pecuarias en el territorio, pero, además, contribuye a actualizar antecedentes de los titulares de los predios y tipo de producción que desarrollan, y es también un insumo importante para los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura ya que permite estimar la cantidad de animales por cada comuna y provincia, y a partir de esta información se toman decisiones sanitarias de interés para toda la cadena de producción.

Cabe indicar que la Declaración de Existencia Animal es obligatoria para todos los predios del país, para todas las especies productivas (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves, jabalíes, entre otras) y debe realizarse entre el 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año.

Desde el año 2020, y para facilitar este trámite, el SAG ha realizado una serie de actividades de difusión con productores, Médicos Veterinarios Autorizados, Equipos de Asistencia Técnica (PRODESAL, PDTI, SAT, Alianzas productivas) entre otros, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de contar con datos actualizados sobre la evolución de la ganadería en el territorio. El Servicio, también se ha acercado a los ganaderos, y ha hecho difusión y actualizando información de la DEA en las ferias ganaderas de la zona.

De acuerdo a registros del SAG, el año 2020, pese a las restricciones de movilidad producto de la pandemia, más de 7500 productores de la región efectuaron la Declaración de Existencia Animal. En el caso de la especie bovina, la más relevante en la región, por ser un pilar de la economía regional, se registraron más de 900 mil animales, cifra que representa el 30% a nivel país.

Es importante mencionar que, la declaración puede realizarse en cualquier oficina del SAG, o directamente en la plataforma pecuaria SIPEC. En este último caso, el productor debe contar con una cuenta y clave que se solicita en las oficinas del Servicio. Para orientación sobre este trámite, en la región de Los Lagos, además, está habilitada la casilla electrónica contacto.loslagos@sag.gob.cl y el número celular 9325 3827. Para aquellos productores que habitan en lugares alejados de las oficinas SAG, y no tienen como registrarse, pueden llamar para obtener orientación y conocer alternativas para realizar su DEA.