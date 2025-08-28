FIA presenta seminario sobre agro e inteligencia artificial

Esta actividad se realizará el miércoles 3 de septiembre, desde las 8:00 horas, en el Auditorio de INACAP, sede Santiago Sur, ubicado en Av. Vicuña Mackenna 3864.

La Directora Ejecutiva de la Agencia FIA (Fundación para la Innovación Agraria), del Ministerio de Agricultura, Francine Brossard Leiva, tiene el agrado de invitarle al Primer Seminario Internacional y Feria Agro Tecnológica, denominado “Transformando el Agro con IA: Casos de éxito en Chile, Latinoamérica y Europa”.

Esta actividad se realizará el miércoles 3 de septiembre, desde las 8:00 horas, en el Auditorio de INACAP, sede Santiago Sur, ubicado en Av. Vicuña Mackenna 3864, Metro Camino Agrícola L5, Región Metropolitana.

Este encuentro reunirá experiencias nacionales e internacionales sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector agrícola, mostrando casos de éxito y nuevas oportunidades para el agro del futuro.

Si estás interesado/a, ingresa en nuestro sitio web donde encontrarás toda la información y el formulario de inscripción: