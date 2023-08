Exitosa gira de Gracias a la Leche a Universidades del Sur

Estudiantes y profesionales actualizan conocimientos sobre beneficios de los lácteos

Con 5 charlas y seminarios, donde participaron más de 400 estudiantes de nutrición y profesionales de la salud, la Gira Universidades del Sur 2023 entregó la más reciente información científica sobre el beneficio de los lácteos en Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

Reafirmando el rol protagónico de los lácteos en la alimentación saludable de las personas en todas las etapas de la vida, el Consorcio Lechero a través del programa Gracias a la Leche, en conjunto con universidades, desarrolló este programa de charlas.

El director científico del Comité Científico de Lácteos, el investigador y Director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dr. Rodrigo Valenzuela, quien fue el principal expositor en este ciclo, destacó que el valor de la actividad fue presentar los beneficios del consumo de lácteos en el ser humano “en la gran zona productora de leche de nuestro país, que era una deuda pendiente, dado que siempre nos centrábamos mucho en el área metropolitana, en las grandes ciudades, pero era importante hacer una gira por el sur en las universidades con las nuevas generaciones de profesionales en el ámbito de la salud para exponer por qué es importante que el ser humano consuma lácteos”.

El Dr. Valenzuela planteó que existe una evidencia científica muy sólida en que el ser humano se ha visto profundamente beneficiado por consumir lácteos durante las distintas etapas de la vida y que, tanto en la infancia, vida adulta y en las personas mayores, es importante. “También aclaramos los mitos en que se dice que los lácteos no serían beneficiosos para el ser humano, lo cual es un error profundo y nace más bien de creencias que abundan en redes sociales, pero que no tienen ningún sustento científico”, comenta.

A raíz del alza en el precio de los alimentos, un tema que preocupa es la inseguridad alimentaria, que –cuenta Valenzuela- incluso la FAO ha puesto un punto de alerta, en que las personas no logran consumir las calorías y nutrientes diarios que requieren. “Y ahí, los lácteos tienen un papel fundamental y es donde los jóvenes han aprendido en las presentaciones, es la importancia de los Programas de Alimentación Complementaria en base a leche en Chile, lo que conocemos como leche Purita, que parte en el embarazo, durante la infancia hasta los 5 años 11 meses y 29 días, que después continua en la etapa escolar. Ha sido muy gratificante ver cómo los jóvenes nutricionistas van entendiendo por qué Chile es un ejemplo en América Latina gracias a la ausencia de desnutrición infantil, en parte importante por el consumo de leche durante el embarazo e infancia”.

Comité

El Comité Científico de Lácteos del programa Gracias a la Leche, además de la difusión de ciencia, que es fundamental, una de las acciones que busca es generar ciencia láctea chilena. “Estamos haciendo estudios sobre el consumo de lácteos en la población chilena y sus beneficios. Terminamos el estudio del consumo de lácteos y menor ganancia de peso corporal; efectos protectores contra la obesidad; estamos comenzando el estudio del consumo de lácteos en el embarazo; pronto, uno sobre control metabólico. Chile, con este Comité, está transformándose lentamente en un generador de evidencia científica para el país, América Latina y el mundo. Esto es muy importante para las políticas públicas, porque no teníamos datos y nos estábamos quedando atrasados”, resume el Dr. Valenzuela.

En este Comité están trabajando universidades de todo Chile: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago), Universidad Católica del Norte, Universidad de la Frontera, Universidad de Los Lagos, Universidad San Sebastián y el INIA, con interés creciente de otras casas de estudios por integrarlo por la seriedad de la información, difusión a la comunidad y validación que realiza.

En Osorno, la académica de Nutrición y Dietética de la Universidad de Los Lagos y miembro del Comité Científico de Lácteos, Silvana Trunce, organizó la Jornada de Actualización en Lácteos, nutrición y salud, en la cual participaron el Dr. Nicolás Pizarro (Inia Remehue) y la coordinadora del área de Sustentabilidad del Consorcio Lechero, Natalie Jones.

Asistieron alrededor de 120 participantes, entre nutricionistas, egresados, estudiantes e ingenieros en alimentos, por lo que tuvo muy buena aceptación.

“Esta actividad permite dar a conocer a la comunidad y estudiantado, que serán futuros nutricionistas, para que tengan una base científica sólida y no se dejen llevar por los mitos sobre los lácteos. En las charlas quedaron demostrados los beneficios y la evidencia científica para que los estudiantes puedan tomar decisiones. El consumo de lácteos en la salud es avalado por muchos artículos científicos, ante las barreras que ponen algunos medios de comunicación sin la evidencia”.

Temuco

En Temuco, en la Universidad Autónoma de Chile, la directora de Nutrición y Dietética, Margaret Caro, valoró la actividad hecha con estudiantes de esta carrera. “Los invito a actualizarse de acuerdo a las nuevas guías alimentarias para Chile, las cuales nos dan mensajes y nos orientan para poder dar y recomendar una alimentación saludable para nuestra población, los insto a que vean los aspectos relacionados con los lácteos, que son muy importantes y beneficiosos para nuestra salud y nutrir bien nuestro organismo”.

En la charla realizada en la Universidad de la Frontera, la jefa de la Unidad de Nutrición y Programas Alimentarios de la Unidad de Salud Pública de Minsal Araucanía, Arlette Kilman, explicó a los estudiantes la reformulación del histórico programa alimentario y su aporte “en la erradicación de la desnutrición, anemia ferropénica y cómo hoy se tiene que adaptar al perfil epidemiológico y nutricional, fomentando el consumo de lácteos, según el curso de vida y principalmente en niños y niños. Además, la grasa proveniente de los lácteos no tiene repercusión en su estado nutricional, si no que al contrario, tiene un aporte y no es el responsable de la malnutrición que hoy existe. Hoy es una política de seguridad alimentaria de acceso gratuito y que, frente a distintas situaciones como pandemia y falta de ingresos, es un medio para aportar y mejorar la alimentación de nuestra población”.

Hoy las guías alimentarias chilenas dicen que debemos consumir lácteos en todas las etapas de la vida “y es así como el programa alimentario aporta a ese proceso, sobre todo en etapas críticas como niñez, gestación y personas mayores”.

La presidenta de la Sociedad Chilena de Nutrición y docente de Nutrición y Dietética de la Ufro, Gladys Morales, quien es miembro del Comité Científico de Lácteos, dijo que la jornada fue una oportunidad para comunicar las nuevas Guías Alimentarias. “Profundizamos sobre todo en el consumo de lácteos, que deben ser al menos 3 porciones diarias, de cualquier tipo, ya que antes se pedía que fueran descremados o semidescremados”, explica.

“Es relevante que nuestros alumnos lo conozcan y estén al día con las recomendaciones recientes y actualizadas, junto con la reformulación del Programa Alimentario, porque justamente el nutricionista es quien está a cargo en los centros de salud de poder entregar este beneficio y así promover estos productos”.

Fabiola Henríquez, directora de Nutrición y Dietética Ufro explicó que esta actividad es una herramienta de actualización para estudiantes y profesionales. “Contribuye a desmitificar cierta información que se difunde sobre los lácteos sobre todo a través de redes sociales sobre el no consumo. Conocer evidencia científica sólida que respalde el consumo a lo largo de todas las etapas de la vida es importante no solo para los docentes si no que para los nutricionistas y estudiantes”.

El recorrido incluyó charlas en Valdivia y Puerto Montt, en las sedes de la Universidad San Sebastián, en las cuales se incluyó una exposición del académico e integrante del Comité Científico de Lácteos, Dr. Samuel Durán.