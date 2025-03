Boric instruye evaluar impacto de aranceles de Trump en exportaciones frutícolas

El mandatario encomendó a Agricultura y Cancillería analizar el impacto de los aranceles de Trump en la industria agrícola.

El presidente Gabriel Boric ha ordenado la creación de un equipo de trabajo entre el Ministerio de Agricultura y la Cancillería para analizar el impacto de las recientes políticas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La medida busca anticiparse a eventuales restricciones comerciales que podrían afectar las exportaciones chilenas de frutas y alimentos hacia el país norteamericano.

Durante la visita del presidente de Alemania a Chile, Boric manifestó su preocupación particular por el protocolo fitosanitario systems approach, que ha facilitado el ingreso de uvas chilenas al mercado estadounidense sin necesidad de fumigación con bromuro de metilo. «Fue algo que trabajamos durante mucho tiempo y en la anterior administración logramos finalmente sacar adelante», señaló el mandatario, enfatizando la importancia de este acuerdo para la industria frutícola nacional.

«Intempestivas»

El jefe de Estado también criticó las decisiones comerciales de la actual administración de Trump, calificándolas como «intempestivas». En este sentido, recordó que el gobierno de EE.UU. ya impuso aranceles a materias primas como el cobre y advirtió que podrían extenderse a otros sectores productivos, afectando las relaciones comerciales entre ambos países. «Nosotros no creemos en las guerras comerciales, no creemos que sean la manera de solucionar las relaciones entre países», sostuvo Boric, agregando que Chile debe «tomar las precauciones necesarias» aunque aún no enfrente restricciones directas.

Como parte de la estrategia para mitigar eventuales impactos en la exportación de alimentos, Boric anunció que su próximo viaje a India en abril tendrá como objetivo «seguir diversificando nuestra canasta exportadora», con el fin de consolidar nuevos mercados para los productos agrícolas chilenos.