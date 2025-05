Biochar Chile consolida avances en fertilizantes sostenibles desde residuos agropecuarios

El programa de la UdeC transforma residuos agropecuarios en biochar, fertilizante que mejora suelos, retiene agua y captura carbono.

A un año de su implementación, el programa Biochar Chile, liderado por la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción, ha logrado importantes avances en la transformación de residuos agropecuarios en biochar, un fertilizante con alto potencial para mejorar la calidad del suelo y mitigar el cambio climático.

La iniciativa forma parte del programa “Transformación termoquímica de residuos agropecuarios en materiales y energía”, financiado por Corfo y con una duración de cinco años. Su objetivo es la valorización de desechos vegetales y animales mediante pirólisis, un proceso de descomposición térmica sin oxígeno que produce un biocarbón rico en nutrientes.

Las pruebas realizadas han demostrado que el biochar no solo actúa como un fertilizante tipo NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), sino que además estimula el crecimiento vegetal, mejora la retención de agua y no presenta toxicidad para las plantas. “Estos materiales han sido evaluados agronómicamente en colaboración con el profesor Marco Sandoval Estrada y su equipo de la Facultad de Agronomía UdeC, campus Chillán. Los resultados indican que los biochars no presentan toxicidad para las plantas, que actúan como fertilizantes tipo NPK y estimulan el crecimiento vegetal”, detalló la directora del proyecto, Dra. Cristina Segura Castillo.

Valorizar

Los insumos utilizados para su producción incluyen paja de trigo, cáscaras de frutos secos, restos de podas, alperujo, guano porcino y avícola, e incluso plásticos agrícolas en proporciones menores, que permiten mejorar el proceso energético. “Lo que hacemos es valorizar ese plástico sin necesidad de tener otras instalaciones para el reciclaje y evitamos que contamine los suelos o el agua por no tener un sistema de recolección y tratamiento”, explicó Segura.

Un hito de este primer año ha sido la validación de la tecnología artesanal Kon Tiki, que se empleará próximamente en ensayos piloto con agricultoras y agricultores de Casablanca, en colaboración con el equipo de Prodesal. “Este equipo será utilizado próximamente en ensayos piloto con agricultoras y agricultores de la comuna de Casablanca (Región de Valparaíso), en colaboración con el equipo de Prodesal, fortaleciendo así la articulación con actores territoriales y la transferencia tecnológica”, adelantó.

Subproductos

El proyecto también evalúa subproductos como los líquidos de pirólisis, con potencial para desarrollar pinturas exteriores. Paralelamente, se avanza en un análisis ambiental mediante Análisis de Ciclo de Vida, liderado por la Dra. Yannay Casas-Ledón, para residuos como trigo, guano de ave y cáscara de avellana. “A través de un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), se han delimitado los sistemas y elaborado inventarios ambientales detallados, identificando etapas críticas en distintas categorías de impacto (…), reforzando el rol del biochar como herramienta eficaz para la mitigación climática”, señaló.

En este marco, la llegada de un equipo de pirólisis más sofisticado permitirá escalar la producción de forma continua y controlada. “La idea es que se puedan materializar varias plantas como modelo de negocio, en las diferentes regiones del país, para aprovechar los residuos propios de cada zona”, expresó Segura.

“Todos estos avances consolidan a Biochar Chile como una plataforma tecnológica con alto potencial para aportar soluciones concretas a desafíos ambientales, agrícolas y territoriales, bajo principios de sostenibilidad y economía circular”, concluyó la investigadora.