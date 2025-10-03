UC lanza manual I+D+i para viñas sustentables e inocuas

Este libro, que se puede descargar gratuitamente desde el sitio web de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, condensa el trabajo de investigación, innovación y desarrollo de un equipo compuesto por 8 docentes del departamento de Fruticultura y Enología, liderados por Gil en el marco del proyecto FIC (IDI 30474717-0) financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins, el cual se ha ejecutado desde enero del 2017. “En este proyecto, el corazón ha sido la mejora en el uso de agua intrapredial, en vista a un escenario donde existen serias restricciones para mejorar la disponibilidad de agua, especialmente en las zonas de Colchagua y Cardenal Caro”.

Contenidos

El manual abarca una revisión al Código de Sustentabilidad de la Industria vitivinícola chilena, herramientas para el manejo sostenible de agua en viñedos, así como herramientas para el manejo del sueño y su fertilización, además de analizar el impacto en el entorno predial y en las características de inocuidad del vino. Finalmente, los autores proponen métodos de innovación para el uso del agua e insumos relacionados.

También se dan a conocer los resultados más relevantes de los estudios realizados en viñas de la región de O´Higgins, los cuales se han realizado considerando la necesidad de tomar líneas de acción para lograr masificar el concepto de producción sustentable e inocua, y lograr una mayor eficiencia del uso del agua sin afectar negativamente aspectos de rendimiento y calidad en la vid y el vino.

La profesora Pilar Gil, especialista en riego, lideró el proyecto que incluyó a Claudia Bonomelli, especialista en nutrición; Edmundo Bordeu, enólogo; Natalia Brossard, enóloga; Alejandra Zúñiga, ingeniera en alimentos, y al equipo del laboratorio de riego conformado por Daniel Knopp, Marcos Muñoz y Daniela Cea.

“En este documento, abordamos en profundidad aspectos de manejo relacionados con temas de eficiencia en uso de los recursos, inocuidad ambiental y alimentaria. También daremos a conocer los resultados más relevantes de los estudios realizados en viñas de la región de O´Higgins, los cuales se han realizado considerando la necesidad de tomar líneas de acción para lograr masificar el concepto de producción sustentable e inocua, y lograr una mayor eficiencia del uso del agua sin afectar negativamente aspectos de rendimiento y calidad en la vid y el vino”, señala Gil.

El manual fue publicado en físico (400 copias repartidas entre los beneficiarios y socios del proyecto FIC), y además está disponible en versión digital, que puedes revisar y descargar aquí.