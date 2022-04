En el marco del aniversario número 50 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y los 124 años del Servicio de Veterinaria del Ejército de Chile, se está desarrollando hasta hoy viernes, el Primer Seminario de Salud Pública Veterinaria.

La actividad que comenzó ayer, ha comprendido presentaciones en torno a diversos temas como enfermedades emergentes y reemergentes, zoonosis y riesgo ocupacional en medicina veterinaria, uso responsable y prudente de antimicrobianos, terrorismo en alimentos; actualización de la normativa, entro otras temáticas coordinadas por profesionales de Veterinaria UdeC y del Ejército de Chile.

En este sentido, el académico y Director de los Programas de Magíster en Ciencias Veterinarias y Magíster en Tecnología y Seguridad de Alimentos de Origen Animal, Dr. Reinaldo Letelier, destacó el trabajo conjunto entre ambas instituciones. “Nosotros como casa de estudio nos sentimos comprometidos y complacidos de desarrollar y participar de esta actividad conjunta realizada en el marco de los 50 años de nuestra Facultad, la cual ha sido una instancia que ha permitido contribuir en la actualización de conceptos de salud pública veterinaria. Ha sido una oportunidad de trabajo disciplinar muy positivo que, además, nos ha permitido potenciar el trabajo colaborativo no solamente desde el punto de vista científico, sino también del punto de vista técnico y práctico, pensando en desafíos como pasantías de titulación y cursos de especialización que vamos a hacer a través de la escuela de postgrado”.

Esta visión fue compartida por el Capitán César Rodríguez Muñoz, Oficial de Veterinaria del Ejército de Chile y ex alumno de la Facultad. “Es importante desarrollar este trabajo de manera conjunta porque la salud pública veterinaria es un área transversal que desarrolla la profesión médico veterinaria, que requiere constante actualización y que nos permite cuidar la salud pública desde la perspectiva del médico veterinario en diversos ámbitos; en el control de la inocuidad alimentaria, en el control de la inocuidad y calidad del agua, en el control de vectores y la prevención de zoonosis, entre otros. En el Ejército esto es esencial y se desarrolla con el objetivo de proteger la salud de nuestro personal, llevándose a cabo estas funciones de manera paralela a las labores tradicionales del Veterinario relacionadas con salud y bienestar animal”.

Finalmente, el también ex alumno de la Facultad, Coronel Miguel Moya González, Jefe del Servicio de Veterinaria del Ejército, destacó que como institución están actualizando parámetros de trabajo en torno a esta temática. “Estamos trabajando en aquellas áreas que antes se deban por sentadas, pero que no estaban establecidas formalmente en torno a la salud pública veterinaria y la salud pública en general”, explicó el Coronel, quien además valoró el afianzar los lazos con la UdeC. “Para mí es muy importante esta Universidad, que es donde yo me formé, y creemos que es muy necesario avanzar en conjunto en proyectos y actividades a corto y largo plazo. La verdad es que los 50 años de la Facultad es un hito importante y es el momento justo para hacer una simbiosis virtuosa que nos favorezca a todos”, puntualizó el Oficial a quien además se le entregó una distinción por parte de la Facultad.