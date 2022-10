El producto elaborado en la Región del Maule, con el apoyo de la Fundación para la Agraria, es el primer espumante del país elaborado 100% en base a cereza de huertos tradicionales del valle de Curicó.

La cereza es una de las principales exportaciones de nuestro país. Sin embargo, debido a sus exigencias, muchos productores no pueden apuntar a grandes mercados, ocasionando que comercialmente no sea rentable cosechar sus frutos. Desde esta necesidad, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), nace Garbo Sparklig Cherries, el primer espumante elaborado en base a cerezas de huertos tradicionales de la Región del Maule.

Se trata de un espumante de cerezas que busca posicionar a nuestro país como líder en la industria enológica en base a elaborados con materias primas diferentes de la uva. Además, es un elemento de rescate patrimonial al utilizar variedades tradicionales no exportables de pequeños productores de la Agricultura Familiar Campesina de la comuna de Romeral, región del Maule, cuyos predios son menores a 1 hectárea.

En esta línea, el coordinador del proyecto destacó que “elaboramos un producto de buena calidad en base variedades antiguas como como corazón de paloma o black tartarian y sistemas productivos tradicionales de cereza fresca de huerto. A nosotros no nos interesa el tamaño de la cereza sino su nivel de azúcar y que sea blanda para que sea fácil de prensar y extraer su jugo. Esta fruta de bajo valor comercial principalmente se encuentra en manos de pequeños productores y no tiene las condiciones para entrar a mercados cada vez más exigentes, transformándose en un problema debido a que no logra cubrir los costos de producción y/o cosecha. Conozco de cerca esta realidad ya que anualmente me dejaba hasta con 3 mil kilos sin exportar. Actualmente trabajamos con 10 agricultores, pero nuestro compromiso es sumar a otros según el aumento de la demanda del producto”.

La directora de FIA, Francine Brossard, mencionó que “este producto es una alternativa para aprovechar nuestros recursos ya que abre el abanico de opciones para que los pequeños agricultores de las AFC. Además, en FIA buscamos rescatar y agregar valor a los alimentos que resaltan la identidad local de nuestros territorios, por lo que este espumante es reflejo del patrimonio de Romeral, comuna insignia de la producción de cerezas”.

Comercialización

La fundadora de Garbo Alma de Cereza, la marca que da vida a este innovador producto, Bárbara Barrera, relevó que “la cereza tiene el potencial para posicionarse como materia prima de gran calidad para la industria enológica. El 2021, dimos con nuestro producto estrella, un sparkling de cereza elaborado bajo el método charmat, el cual nos dio más de 90 puntos y una medalla de oro en el Concurso Catad’or 2021 World Wine Awards, marcando un hito al ser la primera vez que un producto en base a otra fruta distintas a las uvas. Para su elaboración utilizamos 3 kg de cereza por litro, los cuales al ser fermentados descubrimos que producen burbujas y sumado a su acidez tiene las condiciones para una bebida fría tipo espumante”.

Para finalizar debemos destacar que el producto se encuentra en etapa de comercialización y ha alcanzado acuerdos para ser exportado a México. Respecto a su venta nivel nacional y se puede encontrar en www.garboalmadecereza.cl.