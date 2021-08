La federación nacional de productores de leche considera que el Estado debería impulsar políticas que incrementen el consumo, para apoyar la salud de la población y a la industria productiva.

El crecimiento en la producción de leche por parte de la industria chilena ha permitido generar mejores proyecciones dentro del sector. Así lo afirmó el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), Marcos Winkler, en conversación con La Tribuna quien, señaló que el crecimiento será menor al proyectado este año por el gremio, y que planea fomentar el consumo del producto a nivel nacional a través de la campaña ‘Yo Tomo, Yo Como Leche Chilena’.

El representante de los productores de leche compartió con representantes gremiales de los distintos rubros silvoagropecuarios del país en el marco del seminario de la SNA ¿Cómo viene la temporada 2021/22″, donde habló sobre la situación actual del mercado, que refleja un cambio respecto de los últimos años. ‘Cerramos un 2020 con un crecimiento en la producción de un 6,3%. En 2020 pudimos hacer un quiebre en esta estadística y aumentar la producción nacional’, destacó. Dicho cambio vino acompañado de un incremento en el consumo interno de leche de 145 a 155 litros por persona al año, ‘lo que es muy bueno tanto para la población chilena, como también para el mercado lácteo’, agregó el vocero.

Esfuerzos del rubro en pandemia

En su intervención, el presidente de Fedeleche recordó, además, el trabajo que se realizó en pandemia como sector productor de alimentos. ‘Al ser la agricultura una actividad crítica, pudimos realizar sendos protocolos de cuidado, de tal forma de seguir trabajando, produciendo, transportando y comercializando el producto lácteo’.

Lo anterior, en un panorama productivo positivo durante la temporada pasada: ‘se presentó un 2020 que terminó muy bien, con un crecimiento de la producción nacional, un aumento en el consumo y un alza en las exportaciones’, dijo Winkler.

Pero el presidente de Fedeleche afirma que el 2021 registra una sequía en la zona centro sur, lo que provocó una merma en el ritmo de producción. ‘Teníamos una expectativa también de crecer en 2021 en un 6%, pero no lo vamos a lograr, porque la sequía otoñal fue importante’, dijo Winkler. ‘Llevamos un 0,3% de aumento en producción, y creemos que vamos a cerrar el año con un 3% de crecimiento en la producción nacional’, agregó.

Desafíos que enfrentan los lácteos

Respecto a los retos del sector, Winkler aseguró que el enfoque será fomentar el consumo interno de leche, a través de la campaña, ‘Yo Tomo, Yo Como Leche Chilena’, y, por otro lado, desarrollar una campaña de exportación de productos lácteos premium, bajo la marca sectorial ‘Chile Milk’. ‘Por lo tanto, tenemos un bonito desafío, y mucho trabajo por delante. Lo principal es aumentar el consumo interno, incrementar las exportaciones y así aumentar la producción interna’, comentó.

El presidente de Fedeleche también ahondó en el rol que cree debe jugar el Estado para apoyar este crecimiento, y apuntó que, ‘en el caso de la leche, estamos tratando de posicionarnos en el mercado internacional, entendiendo que solo un 7% de la producción del mundo se produce como en Chile. Por lo tanto, tenemos un espacio importante para colocar nuestros productos premium y para eso necesitamos el apoyo para potenciar nuestra imagen en el exterior’.

Los desafíos que impone el cambio climático fue otra de las materias que abordó Marcos Winkler. Aseguró que afecta de manera distinta a los productores, ‘porque en el sur existe una pluviometría más alta, pero tenemos el conflicto que toda el agua se va por los ríos al mar y finalmente no la podemos utilizar, porque no es tan fácil. En la zona centro, no hay una estructura clara para la creación de embalses y juntar aquellas lluvias que caen en forma violenta en algunos periodos del año’, indicó.

En cuanto al rol que debe desempeñar el Estado en este contexto aseguró que resulta clave, porque dice que ‘como rubro agrícola, somos quienes alimentamos al país y al mundo’. En esa línea, agregó que el Estado debe preocuparse de que el mercado funcione de manera correcta, tanto en la importación de productos que puedan distorsionar el mercado interno, como en la escasez de algunos insumos, que podrían repercutir en la producción de alimentos para el país. ‘De alguna manera, hay que tener una estructura que pueda verificar que estas situaciones no nos perjudiquen’, apuntó el personero gremial, quien reconoció complicaciones también con la disponibilidad de mano de obra.

Enfoque de los productores de la Región

El presidente de la Asociación de Productores de Leche de Biobío (Aproleche Biobío), Juan Pablo Aruta, dijo en entrevista con diario La Tribuna, que el foco de la producción regional debe centrarse en ‘mantener la competitividad del mercado de la leche chilena’. Y dicha meta podría ser alcanzada, según Aruta, a través del desarrollo de la tecnificación para producir más leche en la zona. ‘El valor del producto final hará variar la producción y el desarrollo de las empresas lecheras chilenas’, concluyó el vocero de la asociación.

El personero de Aproleche también considera que el calentamiento global ha influido en la productividad del gremio: ‘el cambio climático ha afectado por la falta de forraje’, declaró. Y como solución a lo anterior, Aruta cree que es el Estado, a través de la ‘inversión en infraestructura para racionalizar el manejo y uso de las aguas’, quien debe aportar con este tipo de inversiones en el sector. Lo anterior permitiría, de acuerdo al vocero de Aproleche, aumentar la competitividad de la industria lechera y defender la industria nacional por sobre el producto de origen extranjero.

Fuente: La Tribuna