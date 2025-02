Entregan recomendaciones para prevenir incendios forestales

Se informó a la ciudadanía cuáles son las medidas que pueden adoptar para evitar nuevos focos de incendios a lo largo del país.

Con el mensaje “Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo”, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, junto a la ministra (s) general de Gobierno, Nicole Cardoch, el director Metropolitano de la CONAF, Rodrigo Illesca, el alcalde de la comuna de Estación Central, Felipe Muñoz y la seremi de Agricultura de la región Metropolitana, Montserrat Candia, realizaron hoy una actividad informativa en el terminal de buses Alameda, donde entregaron consejos de prevención de incendios forestales a quienes iniciarán sus vacaciones de verano.

Durante la actividad, las autoridades acompañadas del popular Forestín, distribuyeron un manual con buenas prácticas para prevenir incendios forestales a turistas que salen de la región Metropolitana para ser adoptadas en sus vacaciones, con el objeto de incentivar a la prevención, a la responsabilidad y motivar a la población a tener una conducta preventiva que eviten estos siniestros.

Programa de Protección contra Incendios Forestales

En el lugar, la subsecretaria Fernández señaló que “es importante recordarle a la ciudadanía cuáles son las medidas que pueden adoptar para ayudarnos a prevenir la ocurrencia de incendios durante el verano. Como ministerio hemos fortalecido la configuración actual del Programa de Protección contra Incendios Forestales de este periodo, para elevar los estándares de selección de brigadistas, prevención y mitigación. En ese sentido, el presupuesto asignado para esta temporada fue de 156 mil millones de pesos, una cifra que fortalece el número de brigadas entre las regiones de Atacama y Magallanes, así como también los recursos aéreos y terrestres”.

La ministra (s) Secretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, en tanto, recordó que “en Chile el 99,7% de los incendios forestales son causados por las personas, ya sea por acciones negligentes o irresponsable, por eso queremos informar a la ciudadanía sobre las medidas de cuidado, prevención y responsabilidad que deben tener estas vacaciones”.

Reiteran medidas de prevención

Por su parte, el director Metropolitano de la CONAF, Rodrigo Illesca, detalló que, a la fecha, “a nivel nacional, hay una ocurrencia de más de 4 mil incendios forestales, afectando sobre 51 mil hectáreas; es por eso que insistimos en no hacer uso del fuego en lugares no habilitados, no arrojar fósforos ni colillas de cigarros, no quemar basura, no utilizar herramientas que generen chispas y si ves humo o cualquier indicio de un incendio llama de inmediato al 130 de CONAF. Debemos recordar a la población que, si son testigos de este delito, deben denunciar y que quien provoque un incendio arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel y multas que pueden alcanzar los 10 millones de pesos. Prevenir un incendio forestal es tarea de todas y de todos”.

El gobierno ha destinado un presupuesto histórico, que junto al aporte del sector privado alcanza los $300 mil millones para enfrentar los incendios forestales. Este esfuerzo se ha complementado con el despliegue de 311 brigadas con 3 mil brigadistas de CONAF y una flota récord de 77 aeronaves, incluyendo dos aviones tanqueros de alta capacidad y un nuevo helicóptero Chinook capaz de transportar hasta 10 toneladas de agua.