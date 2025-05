Chile lleva vinos, pisco y frutas al APAS Show 2025 en São Paulo

Con 22 empresas, Chile destaca con una variada oferta que busca crecer en el competitivo mercado brasileño.

A través de ProChile, institución que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y se encarga de promover el comercio y las exportaciones de Chile en el mercado brasileño, empresas chilenas de alimentos y bebidas presentarán su oferta durante el Festival Apas Show 2025, que se realiza entre el 12 y el 15 de mayo en el Expo Center Norte, en São Paulo.

Tal como se ha hecho costumbre, Chile exhibirá la amplitud y diversidad de su oferta de alimentos y bebidas, con productos que van desde sus reconocidos vinos, frutos secos como nueces y avellanas, berries y frutas en jugo, puré y en formato fresco y/o congelado también; los que ya forman parte de la vida cotidiana del consumidor brasileño- hasta otros productos más novedosos como el pisco, la cerveza y otras etiquetas de vinos más premium, que se producen en menor escala, orgánicos y de mayor valor.

En cifras, el intercambio comercial entre ambos países ha crecido desde los US$ 8.681 millones el año 2019 hasta los US$ 12.945 millones el año 2024. Esto significa un crecimiento de +49,11%. El año pasado, las exportaciones totales de Chile a Brasil superaron los US$ 4.995 millones, lo que significó un aumento de 15,78% con respecto a los envíos del año 2023.

Manzanas frescas fueron las más exportadas

En cuanto a alimentos durante el mismo período, la fruta más exportada fueron las manzanas frescas con ventas por US$ 115 millones. Más atrás se ubican las exportaciones de Vino tinto embotellado mezclas, que registraron US$ 89 millones; las de leche en polvo con US$ 20 millones y los envíos de nueces, que anotaron US$ 17 millones el año 2024.

«El Festival APAS Show 2025 es el mayor evento de alimentos y bebidas de Brasil y ProChile trabaja para facilitar la llegada de nuevas empresas chilenas al mercado brasileño con el fin de contribuir a la diversificación de nuestras exportaciones en ambos segmentos. Brasil es un mercado estratégico principalmente para los envíos de pequeñas y medianas empresas, debido a la proximidad y logística involucrada. Actualmente, es el cuarto mercado de destino de nuestras exportaciones en el mundo y nuestro mayor socio comercial en América Latina», dice Hugo Corales, director de ProChile en Brasil.

Las empresas participantes en APAS 2025 son ChileFood, AMA Time, Antawara, Baika, Bodegas Tagua Tagua, Teroa Wines, Agrozzi, Cervecería Kunstmann, Viña Santa Irene, Compañía Pisquera de Chile, Colun, Gaan, Ocean Spray, Peuma Dryfruits, Río Futuro, Surnut, Viña Cremaschi Furlotti, Viña Indómita, Viñedos Montegrande, Viña La Rosa, Sur Valles Wine Group y Odfjell Vineyards.