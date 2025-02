Aumentan los casos de abigeato en Los Lagos: Se concentran en provincia de Osorno

Ante los resultados de un nuevo aumento de la comisión del delito de abigeato en la Región de Los Lagos durante el año 2024, la ONG Campo Seguro realizó un llamado de alerta a los organismos pertinentes en torno a su prevención, persecución y penalización. La Región de Los Lagos presentó un aumento de un 17% durante el año 2024, respecto al año 2023, siendo particularmente alarmante el aumento del 26% en la Provincia de Osorno, con un alto impacto en las comunas de Purranque con un 125% de incremento, San Pablo y Río Negro con un 88% y en la provincia de Llanquihue, Puerto Varas, con un aumento del 129%. Por otro lado, se presentaron disminuciones importantes en Llanquihue con un 36%, Frutillar con un 33% y Puyehue con un 7%.

El gerente y vocero de la organización no gubernamental, Francisco Muñoz, sostuvo que “Los organismos que actúan sobre este delito, desde el aspecto preventivo, de persecución penal y de fiscalizaciones de transporte, comercialización y normas sanitarias, no deben abocarse sólo en Fiestas Patrias en sus esfuerzos y coordinación, debido a que las cifras demuestran que el delito se comete durante todo el año en forma estable y que, además, es probable que exista una importante cifra negra de casos no denunciados debido a las bajas expectativas de persecución penal”.

Medidas

La ONG Campo Seguro manifestó su preocupación, particularmente en las comunas con aumentos explosivos de los casos en este delito, señalando que, a su vez, se ha trabajado en el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia Rurales en comunas como Puyehue y Fresia; capacitando a productores pecuarios respecto a medidas de prevención y denuncia, la que es relevante para la disposición de recursos policiales; presentación de querellas ante imputados conocidos; junto con el apalancamiento de recursos para la instalación de medios tecnológicos, que permitan disuadir y perseguir la comisión de este delito.

Muñoz sostiene que “son de especial interés la calificación de delito foco por parte del Ministerio Público en la investigación y persecución de estas verdaderas mafias; y especialmente la pronta actualización de la Ley Antiabigeato, que se mantiene durante meses en la Comisión de Constitución del Senado y sin que el Gobierno califique urgencia, a pesar de la solicitud formal presentada a mediados del año 2024, resultando contradictorio que la Ley de Robo de Madera presente mejores herramientas de persecución penal que este delito”.