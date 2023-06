Aproleche destacó hitos del gremio para el desarrollo del sector lechero

Este pasado jueves, en los salones del Hotel Sonesta, la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno (Aproleche), desarrolló su Asamblea Anual de Socios 2023.

La jornada contó con la presencia de más de 90 productores, quienes se reunieron para fortalecer la comunidad y seguir trabajando en pro del desarrollo del sector lácteo de la región.

Como es habitual en esta tradicional instancia, se dio lectura del acta anterior, así como se presentaron las cuentas del directorio, comisión revisora de cuentas y tesorero. Además, se llevó a cabo un análisis en profundidad del sector lechero, evaluando su estado actual y explorando oportunidades de crecimiento.

Durante esta instancia, se destacaron los hitos alcanzados por el directorio y el equipo de profesionales del gremio en diversas áreas, resaltando logros en el desarrollo del sector lechero, haciendo especial énfasis en las articulaciones con instituciones, autoridades, gremios locales y regionales; trabajando en estrecha colaboración con estos actores para promover políticas y acciones que impulsen el desarrollo productivo y competitivo de la industria láctea.

Asimismo, se enfatizó la importancia de la vinculación con la comunidad y el respaldo al emprendimiento, desplegando esfuerzos significativos para establecer una conexión sólida y positiva con el territorio, apoyando a emprendedores locales y promoviendo el crecimiento económico y sostenible en la región.

A su vez, se efectuó la elección a los cargos de directores correspondiente, donde fue reelecta Mónica Thompson, quien trabajará nuevamente junto a Marcos Winkler, Christopher Spoerer, Alejandro Rudloff y José Luis Vallarino, sumándose a ellos Carlos Ignacio Gebauer y Sylvia Richards, quienes toman este nuevo puesto luego del término de período de Alejandra Klagges y Rose Marie Avilés. De esta manera, los dirigentes gremiales buscan proyectar y desarrollar cada una de las iniciativas y acciones, destinadas a representar de la mejor manera a los socios de Aproleche Osorno.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno y de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), comentó que «nos complace y estamos satisfechos por poder ofrecer una entrega sólida, clara y precisa de todas las actividades llevadas a cabo como directorio, con el objetivo de informar directamente a nuestros socios sobre todas las acciones realizadas. Estoy muy contento y agradecido por los directores que dedicaron este tiempo a la Asociación, así como por aquellos que se incorporan en este nuevo período. Tenemos claro el rumbo a seguir. Este gremio, este refugio lechero, cuenta con bases sólidas y está en crecimiento gracias a la participación de sus socios, basado en estrategias y el aporte de sus directores. Por lo tanto, se avecina una solidez en los próximos años para marcar una diferencia como país, demostrando que el sector lácteo cuenta con un gremio fuerte».

Por su parte Alejandra Klagges, exdirectora de la Asociación Gremial, expresó que: «Me despido con tranquilidad y alegría al constatar que hemos llevado a cabo diversas acciones que benefician y respaldan la labor diaria del productor lechero. Somos un equipo sumamente dinámico, diverso, que interactúa y logra cumplir las metas establecidas. Esta es una Asociación Gremial sólida y organizada, pero que siempre toma en cuenta las preocupaciones de los productores y se mantiene presente. De hecho, estamos intensificando nuestra labor en terreno, fortaleciendo la conexión con el productor a través de visitas a los terrenos y una interacción constante. Nosotros somos fundamentales para el desarrollo de la región y es esencial dedicar tiempo a nuestra actividad e interactuar con nuestros pares».

Finalmente, la nueva integrante de este directorio, Sylvia Richards, apuntó que «una de las cosas que realmente me apasiona es la producción de leche, en la cual he participado junto a mi familia durante muchos años. Considero que como gremio, debemos respaldarnos mutuamente y esforzarnos cada día por mejorar nuestra producción. Fue esa convicción la que me impulsó a formar parte de este directorio. Como Aproleche, hemos atravesado momentos difíciles, pero con el paso de los años, las asociaciones gremiales en general han adquirido una nueva fuerza. Participar en estas instancias es fundamental para impulsar a nuestro sector hacia adelante. Hoy, existe un gran interés por parte de los jóvenes en ser parte, apoyar y seguir en esta senda productiva. Por lo tanto, es esencial que todos los productores respalden a su asociación y formen parte de sus diferentes instancias».