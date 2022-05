La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G., advirtió que si el fenómeno de violencia terrorista llega e invade otras regiones, efectivamente otros productos que llegan hoy a la mesa de los consumidores todos los días podrían ver en riesgo su producción

Su respaldo al emplazamiento realizado al Gobierno por SOFO, respecto de los graves hechos de violencia que a diario se registran en la macrozona sur, entregó el Directorio de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G., advirtiendo que si el fenómeno de la violencia terrorista se extiende a otros territorios, se pondrá en riesgo la producción de alimentos, lo que afectará directamente a las familias del país.

El Director Ejecutivo del Gremio, Christian Arntz Mac-Evoy indicó que SAGO A.G. concordaba con sus pares de la región de La Araucanía, ya que es evidente el riesgo existente para la seguridad alimentaria, dada la menor superficie cultivada existente en la zona afectada por la violencia.

“La mayoría de las tierras entregadas en los últimos años, que en su gran mayoría eran suelos que se dedicaban a la producción de granos y ganadería, hoy no cumplen con los mínimos estándares productivos” advirtió Arntz.

El personero advirtió que si el fenómeno de violencia terrorista llega e invade otras regiones, efectivamente otros productos que llegan hoy a la mesa de los consumidores todos los días podrían ver en riesgo su producción, y por lo tanto disminuir su oferta, y presionar sus precios al alza. “Si se manifiesta con fuerza en la región de Los Lagos, se pondría en riesgo tanto las producciones de cultivos, como los rubros ganadero y lechero”, sostuvo el Director Ejecutivo de SAGO A.G.

“Desde 2014, cuando la violencia comienza a presentarse en la zona, hemos venido advirtiendo que estamos en riesgo. Y no nos hemos equivocado, porque año a año ha ido aumentando no solo la ocurrencia de este fenómeno, sino también su violencia. Y si en este territorio se replica lo que pasa en la región de La Araucanía comenzaremos a ver como muchas hectáreas productivas pasan a una etapa de no producción, no hay alimentos, y estos alimentos se hacen más caros por la falta de oferta. No queremos eso para la gente que vive en nuestra región, por lo que estamos expectantes de saber que va a hacer el Gobierno para frenar la violencia terrorista en la macrozona sur, y evitar que se extienda más al sur”, finalizó el Director Ejecutivo de SAGO A.G., Christian Arntz Mac-Evoy.