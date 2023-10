X° Seminario Vocacional “Sembrando Futuro” cultiva el interés de estudiantes en carreras agropecuarias

Esta semana, en las dependencias de INIA Remehue, más de 150 estudiantes de segundo medio provenientes de liceos agrícolas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, se reunieron para participar en el X° Seminario Vocacional: "Sembrando Futuro".

La jornada, organizada por la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), en colaboración con el Grupo de Extensión Tecnológica (GET Educacional) y la Corporación de Desarrollo del Sur, tuvo como objetivo principal resaltar la importancia de explorar y considerar las carreras agropecuarias como un camino valioso para el futuro de las nuevas generaciones.

El evento buscó dar a conocer el vasto potencial que el campo y las disciplinas relacionadas con la agricultura y la ganadería tienen para ofrecer, especialmente gracias a la incorporación de diversas tecnologías en sus distintas áreas.

Durante esta jornada práctica, los alumnos de los liceos Agrícola Vista Hermosa de Río Negro, Quilacahuin, Bicentenario People Help People de Pilmaiquén, Bicentenario de Excelencia Agrícola Tecnológico Werner Grob de La Unión y el liceo Bicentenario Adolfo Matthei; tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones de INIA Remehue, donde exploraron diferentes estaciones centradas en la lechería convencional y robótica, una estación meteorológica, sistemas de riego, drones y agricultura de precisión. Estas últimas actividades fueron posibles gracias a la colaboración de Cooprinsem y Ceres-Kuhn, donde además estuvieron presentes Dimak junto a Soprole.

El punto culminante de este Seminario, fue una inspiradora charla motivacional a cargo de Anita Jans, gerente de Aproleche Osorno. Durante su discurso, se enfocó en la importancia de formar parte del sector agrícola y lechero, destacando las oportunidades que esta industria ofrece a las nuevas generaciones.

De esta manera, este relevante evento sirvió como una valiosa fuente de información y motivación para los jóvenes que están considerando carreras relacionadas con la agricultura y la ganadería.

El representante y Jefe de Oficina Osorno de Ceres, Andrés Oliger, se mostró muy sorprendido por el entusiasmo de los alumnos presentes en la jornada. “Hoy ellos están comenzando a ver este tipo de tecnologías, la cual ya está funcionando en los campos, y una vez que egresen de sus liceos o carrera agrícola, van a tener que relacionarse con este tipo de avances. Hoy hemos tenido que familiarizarnos con la agrotecnología y en esta jornada estos jóvenes la pudieron conocer en parte”.

El profesor Daniel Burgos Castillo, docente del Liceo Bicentenario de Excelencia Agrícola Tecnológico Werner Grob de La Unión, expresó que a los estudiantes les encanta conocer las nuevas tecnologías existentes para el trabajo en los campos, por lo que destacó esta instancia donde se acerca el mundo real a los estudiantes. “A veces estas tecnologías no las tenemos en nuestros establecimientos, y ver estos drones, la lechería robótica y otros elementos es algo que los incentiva y motiva, sobre todo a nivel de segundo medio”.

Por su parte, Valentina Fernández, alumna del segundo medio del Liceo Quilacahuin, consideró como muy interesante la experiencia, principalmente por conocer lo último en tendencias para el trabajo agrícola hoy en día. “En lo personal no conocía nada de estas tecnologías, me gustaría aprender un poco más. De todo lo visto, la lechería robótica fue lo que más me llamó la atención”, explicó la estudiante.

Finalmente, la gerente de Aproleche Osorno, Anita Jans, explicó que uno de los objetivos de la jornada era potenciar el interés de los estudiantes para que sigan su formación en el mundo agrícola. “Parte de nuestro norte es apoyar a los alumnos de este tipo de establecimientos, incentivarlos y ayudarlos a capacitarse, ya que son nuestra fuerza trabajadora del mañana, son chicos muy motivados, entretenidos y les gusta el camino que eligieron, y como Aproleche estamos muy felices de seguirlos apoyando”, puntualizó.