SAG Los Lagos realiza positivo balance de la Declaración de Existencia Animal período 2020

Más de 800 mil bovinos fueron informados al SAG Región de Los Lagos a través de la Declaración de Existencia Animal (DEA) en el período 2020. Eduardo Monreal, Director Regional del SAG, se mostró conforme con la cifra, toda vez que se trata de la más alta de los últimos 5 años en la región.

La DEA es un insumo importante para los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura ya que permite estimar la cantidad de animales por cada región, comuna y provincia, y a partir de esta información se toman decisiones sanitarias de interés para toda la cadena de producción.

“Si bien producto de la pandemia COVID-19 hubo una serie de medidas sanitarias y restricciones de movimiento, más de 5 mil productores hicieron la Declaración de Existencia Animal, ejercicio que también da cuenta de la responsabilidad de los productores de la zona con este Servicio”, enfatizó Monreal.

La autoridad regional sostuvo que “estamos analizando éstas y otras cifras de interés para la ganadería ya que nos interesa poder trabajar a fondo la información disponible en nuestras plataformas, fundamentalmente en SIPECweb, para poder proporcionar a la cadena productiva información de valor que pueda facilitar la correcta toma de decisiones”.

Eduardo Monreal también indicó que “el SAG está trabajando de la mano con INDAP y los equipos de asistencia técnicas (PRODESAL, PDTI, SAT) instancias que han sido una tremenda ayuda”.

Cabe indicar que la Declaración de Existencia Animal es obligatoria para todos los predios del país, para todas las especies productivas (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves, jabalíes, entre otras) y debe realizarse entre el 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año.

La DEA es uno de los componentes claves del Programa de Trazabilidad Animal que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, a través del SAG, y permite conocer el número de animales vivos en el país, con el objetivo de hacer una mejor gestión sanitaria. Además, permite poner a disposición de las distintas instituciones regionales información actualizada para la estructuración de planes y programas del sector.

Actualmente el SAG se encuentra comunicando a aquellos productores, que por alguna razón no pudieron hacer a tiempo su DEA, que pueden acercarse a las oficinas sectoriales o actualizar los registros directamente en la plataforma SIPECweb. Es importante mencionar que aquellos predios que no cuenten con su DEA actualizada no podrán acceder a Formularios de Movimiento Animal (FMA) hasta actualizar sus existencias.

