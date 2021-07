En el marco del tradicional semanario, ¿Cómo viene la temporada 2021- 2022?, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, se refirió a las oportunidades y desafíos del sector lechero chileno.

En una mesa redonda, donde el máximo representante de los productores de leche compartió con representantes gremiales de los distintos rubros silvoagropecuarios del país, Winkler comentó que la situación actual del mercado refleja un cambio respecto de los últimos años. “Cerramos un 2020 con un crecimiento en la producción de un 6,3%. En 2020 pudimos hacer un quiebre en esta estadística y aumentar la producción nacional”, destacó.

Lo anterior, según resaltó, vino aparejado de un incremento del consumo interno de leche al subir 145 a 155 litros per cápita anual, “lo que es muy bueno tanto para la población chilena, como también para el mercado lácteo”.

En su intervención, el presidente de Fedeleche recordó el trabajo que se realizó en pandemia como sector productor de alimentos. “Al ser la agricultura una actividad crítica, pudimos realizar sendos protocolos de cuidado, de tal forma de seguir trabajando , produciendo, transportando y comercializando el producto lácteo”, resaltó.

“Se presentó un 2020 que terminó muy bien, con un crecimiento de la producción nacional, un aumento en el consumo y un alza en las exportaciones”, dijo.

Sin embargo, el presidente de Fedeleche ilustró que el 2021 registra una sequía otoñal en la zona sur y una sequía generalizada en la zona centro, lo que provocó una merma en la producción nacional de leche. “Teníamos una expectativa también de crecer en 2021 un 6%, pero no lo vamos a lograr, porque la sequía otoñal fue importante. Llevamos un 0,3% de aumento en producción, pero creemos que vamos a cerrar el año con un 3% de crecimiento en la producción nacional”, manifestó.

Desafios

En relación a los retos del sector, Winkler aseguró que desde el gremio el foco será seguir fomentando el consumo interno de leche, a través de la campaña, “Yo Tomo, Yo Como Leche Chilena”, y, por otro lado, desarrollar una campaña para exportar productos lácteos premium bajo la marca sectorial Chile Milk. “Por lo tanto, tenemos un bonito desafío, y mucho trabajo por delante. Lo principal es aumentar el consumo interno, incrementar las exportaciones y así aumentar producción interna”.

El presidente de Fedeleche ahondó en el rol que debe jugar el Estado en este sentido, apuntando que, “en el caso de la leche, estamos tratando de posicionarnos en el mercado internacional, entendiendo que solo un 7% de la producción del mundo se produce como en Chile, por lo tanto, tenemos un espacio importante para colocar nuestros productos premium y para eso necesitamos el apoyo para potenciar nuestra imagen en el exterior.

Respecto de los desafíos que impone el cambio climático, Winkler aseguró que afecta de manera distinta a los productores, “porque en el sur existe una pluviometría más alta, pero tenemos el conflicto que toda el agua se va por los ríos al mar y finalmente no la podemos utilizar, porque no es tan fácil. En la zona centro, no hay una estructura clara para la creación de embalses y juntar aquellas lluvias que caen en forma violenta en algunos periodos del año”, indicó.

En cuanto al rol que debe desempeñar el Estado en este contexto aseguró que resulta clave, “porque como rubro agrícola somos en definitiva los que alimentamos al país y al mundo”.

En esa misma línea, aseguró que el Estado debe preocuparse de que el mercado funcione de manera correcta, tanto en la importación de productos que puedan distorsionar el mercado, como en la escasez de algunos insumos, que repercutirán en la producción de alimentos para el país. “De alguna manera, hay que tener una estructura que pueda verificar que estas situaciones no nos perjudiquen”, apuntó el personero gremial, quien reconoció complicaciones también con la disponibilidad de mano de obra.

TPP-11

En relación al TPP -11, Winkler dijo que “miramos con muy buenos ojos el proceso de apertura comercial de Chile” y aseguró que favorecería la exportación de productos premium nacionales en algunos mercados que integran el tratado. “Esto es un trabajo que posiblemente tomará tiempo, porque estamos partiendo con Chile Milk. Siempre la producción nacional ha estado mayoritariamente orientada abastecer el mercado interno, pero hoy en día con el aumento de la producción y la colocación de productos premium, nos permitiría llegar a estos mercados que están demandando productos de calidad”.

Finalmente, el presidente de Fedeleche relevó las ventajas naturales que detenta la producción chilena. En este contexto, apuntó que “la lechería chilena es capturadora de carbono más que emisora, es amigable con el medio ambiente y sustentable a largo plazo”, dando cuenta del tremendo potencial que se le reconoce a este rama de la producción agropecuaria nacional.

Fuente: Fedeleche