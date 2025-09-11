Queseros del sur invitados a competir en Encuentro Quesos del Nuevo Mundo

Alejandro Thomas invitó a productores queseros del sur, al primer evento internacional en Chile que reunirá expertos y compradores de América y Europa.

Una gira por la zona sur de Chile realizó el fromelier y jurado internacional Alejandro Thomas, quien recorrió la Región de Los Lagos y Los Ríos para invitar a los productores de quesos a participar en el Pabellón del Queso y en el Encuentro Quesos en el Nuevo Mundo, el primer concurso internacional con jueces de distintas partes del planeta, que se va a realizar en Santiago de Chile en el entorno de la feria Food & Service en Espacio Riesco, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

En el Centro Regional de Investigación INIA Remehue en Osorno, el experto se reunió con el investigador de esa institución Ignacio Subiabre, con la ingeniera en Alimentos Paulina Ulloa y con las productoras y los productores de quesos del Grupo de Extensión Tecnológica GET Quesero que funciona al alero del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Junto con hacer una charla sobre su experiencia como jurado en la reciente Copa América del Queso realizada en Perú, dirigió una cata de quesos de distintas zonas de Chile e hizo una evaluación sensorial detallada de un queso de tipo Apino elaborado en el marco de un taller de elaboración de quesos realizado en conjunto con los productores del GET Quesero como resultado del proyecto: Paquete tecnológico de elaboración y comercialización de quesos artesanos para productores del sur de Chile ejecutado por el INIA con apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Se trata de un queso de cuajada cocida, hecho con leche de vaca de la raza Jersey de la Región de Los Lagos, sin pasteurizar, que va a ser evaluado en su calidad en el Encuentro Quesos en el Fin del Mundo.

Durante el resto de su gira por el sur, Thomas visitó la quesería Fundo El Melí, en la comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, en el que las hermanas Patricia y María Eliana Burnier elaboran quesos artesanos con leche de cabra; estuvo en la tienda de carnes, vinos y quesos La Veroteca en Río Bueno y dirigió una cata de quesos junto a Yogui Market y la Viña Casa Silva en Osorno para incentivar a los productores de quesos del Valle de Osorno a participar en el concurso Encuentro Quesos, en especial en la categoría Queso Chanco Mantecoso que es el principal producto quesero elaborado en esta zona con leche de vaca.

“Aún queda tiempo para aprovechar la tremenda oportunidad de participar en este concurso internacional, que permitirá no sólo validar la calidad de nuestros quesos nacionales, sino que también generar contactos comerciales y nuevas oportunidades de negocio para los productores. Los interesados en inscribir sus quesos sólo deben ingresar a la página web www.encuentroquesos.cl y seguir las instrucciones”, señaló el fromelier.