Promueven política estandarizada de gestión de riesgos y desastres

Congreso y sociedad civil presentan estrategia legislativa para fortalecer la respuesta ante emergencias en Chile.

En el Congreso Nacional, se dio un nuevo paso en la transformación de la gestión de riesgos y desastres en el país, con la conformación de un grupo de trabajo bicameral de carácter transversal. La instancia se enmarca en la estrategia impulsada por la Sociedad Civil, liderado por Fundación Ronda y el Estudio Jurídico Colombara, con el apoyo técnico y experto del académico y geógrafo Marcelo Lagos, de Desafío Levantemos Chile, ANAPCI, ONG Inclusiva, Comité de Crisis de El Olivar, además del apoyo parlamentario del diputado Hotuiti Teao (IND), la diputada Camila Musante (IND), el senador Gastón Saavedra (PS) y la senadora Paulina Núñez (RN), quienes han articulado una agenda común para abordar esta materia como una política de Estado centrada en las personas.

La propuesta tiene como antecedente diversas catástrofes que han ocurrido en el país, cuya magnitud dejó en evidencia graves fallas estructurales en el sistema de prevención, respuesta, reconstrucción y reparación. Por esto, se definió una hoja de ruta basada en evidencia y estándares internacionales, que consideró la conformación de comisiones técnicas multisectoriales que fueron las encargadas de elaborar recomendaciones normativas y operativas para mejorar la acción estatal ante emergencias y reforzar a las actuales legislaciones y dar soporte a organismos del Estado encargados de velar por estas materias.

Colaboración público – privada

El plan contempló la participación activa de representantes del sector público, privado, académico y comunitario. Estas instancias abordaron la prevención de riesgos, la gestión operativa de emergencias, la reconstrucción y la reparación a personas afectadas, con especial énfasis en aquellos grupos históricamente excluidos de las políticas de respuesta, como personas con discapacidad, personas cuidadoras, mayores de edad y mujeres, entre otros.

María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, afirmó que “Después de meses de trabajo, tenemos un diagnóstico claro en materia de gestión de riesgos y desastres para Chile, un movimiento que busca impulsar nuevas normativas, mejoras legislativas, pero sobre todo, tareas acotadas a resolver lo crítico en el territorio cuando hay una emergencia en nuestro país y ser un apoyo activo para la ciudadanía y el Estado”.

Marcelo Lagos, geógrafo experto en procesos naturales extremos, indicó que “El cambio climático nos golpea con fuerza y, en temas de exposición, queda en evidencia que somos un país profundamente vulnerable, sobre todo las poblaciones y comunidades más precarizadas que abundan en gran parte de nuestro territorio”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), sostuvo “No podemos quedar impávidos, por lo que debemos anticiparnos y crear, por lo tanto, los mecanismos que permitan sostener, adaptar, mejorar y construir todo lo que constituye una política pública en gestión del riesgo de desastre para nuestro país”.

La senadora Paulina Núñez (RN), en tanto, señaló “Hecho el diagnóstico y reconociendo el trabajo de la sociedad civil, debemos pasar a la acción. En el Senado, ya iniciamos a un proyecto para crear una comisión permanente de riesgos y desastres para asumir preventivamente estos desafíos. Este trabajo transversal, a través de un grupo bicameral, permitirá concretar las iniciativas recibidas con responsabilidad”.

Metodología

Estas propuestas fueron trabajadas por meses en comisiones con expertos(as), que además se reunieron con servicios y organismos gubernamentales, con un diagnóstico claro: Chile enfrenta una creciente vulnerabilidad ante desastres exacerbados por el cambio climático.

En esta segunda fase, que considera la sociabilización de estas propuestas y el trabajo conjunto como bancada transversal, se dio a conocer que las iniciativas irán agrupadas en 4 grandes temáticas:

I.- Gobernanza y Coordinación Institucional

II.- Reconstrucción y Normativa en Emergencias

III.- Gestión de la Emergencia y Apoyo a la Comunidad

IV.- Presupuesto y Servicios Básicos

En tanto, la diputada Camila Musante (IND), indicó “Sabemos que hay muchos desafíos por delante y esperamos que a través de esta instancia bicameral, uniendo fuerzas entre el Senado y la Cámara, podamos empujar esta agenda, sobre todo en materia de prevención de desastres”.

Finalmente, el diputado Hotuiti Teao concluyó que “si esta política pública estandarizada de gestión de riesgos y desastres existiera en Chile, no tendríamos que revictimizar a tantos damnificados y damnificadas, personas sobrevivientes de diversas catástrofes que nos afectan como país. No podemos dejar esto en manos de la voluntad de cada ministro, a quienes debemos presionar pidiendo audiencias para la entrega de una solución no solo habitacional para las familias afectadas, sino que también para la entrega de un acompañamiento integral de salud física y mental que repare en algo el trauma vivido. Esta bancada bicameral nace con el fin de avanzar de manera transversal por una estandarización de procedimientos de prevención, gestión, reconstrucción y reparación ante emergencias en el país”.

Transversal

Este grupo comprometido a sacar adelante estas más de 15 iniciativas que abordan diversos ámbitos relacionados a la gestión de riesgos y desastres, son los y las senadores(as):

Paulina Núñez (RN); Francisco Chahuán (RN);

Gastón Saavedra (PS); Matías Walker (DEM);

Karim Bianchi (IND); Gustavo Sanhueza (UDI). Por el lado de diputados(as): Hotuiti Teao (IND); Camila Musante (IND); Andrés Celis (RN); Juan Fuenzalida (UDI); Marlene Pérez (UDI); Daniel Lilayu (UDI); Andrés Giordano (FA); Arturo Barrios (PS); Carolina Marzán (PPD); Jorge Saffirio (DEM); Yovana Ahumada (PSC); Alejandra Placencia (PC); Luis Sánchez (REP); Jorge Guzmán (EVOP); Marta González (IND); Enrique Lee (IND); Gaspar Rivas (IND).

Se espera que la mayoría de estas medidas se hagan una realidad en un corto y mediano plazo, a través de instancias que se llevarán a cabo con el Ejecutivo, asociaciones de municipios, entre otros actores relevantes. Como también, de gestiones en diferentes comisiones legislativas.Presentan estrategia legislativa y técnica para fortalecer la respuesta estatal ante desastres.