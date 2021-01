Ministra Undurraga da el vamos a la campaña de prevención del coronavirus “úsala y exígela”

La autoridad realizó su primera visita al Mercado Mayorista Lo Valledor y encabezó el lanzamiento de la tercera campaña sanitaria que busca reforzar las medidas sanitarias para evitar contagios dentro del recinto, enfocada en los locatarios y compradores.

“Úsala y Exígela”, así fue bautizada la tercera campaña preventiva por coronavirus que lanzó el Mercado Mayorista Lo Valledor y cuya puesta en marcha estuvo a cargo de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien agradeció el compromiso de quienes trabajan en este mercado de distribución, especialmente por su aporte durante la pandemia.

“Estamos aquí agradeciendo el trabajo que ha hecho Lo Valledor durante todo este año, que ha sido complejo y difícil por la pandemia. Tuvimos al principio, mucha incertidumbre, sobre todo por lo que iba a ocurrir con los alimentos para las familias chilenas, y hemos visto durante este año que la agricultura no ha parado y no solo la agricultura, toda la cadena de alimentos no ha parado y eso es gracias a los distintos actores de la cadena de alimentos”, señaló la autoridad.

Por su parte, el presidente del Mercado Mayorista Lo Valledor, Víctor Cornejo llamó a respetar la campaña para evitar más contagios. “Estamos lanzando una campaña muy importante que queremos implementar. Es la campaña si vienes a comprar “úsala y exígela”, ese va a ser el lema porque pensamos que, como país, nos hemos relajado y hemos tenido algunos rebrotes, nuestro mercado el 2020 funcionó de manera excepcional, pusimos siempre la mercadería en la mesa de la dueña de casa y este año pretendemos hacer exactamente lo mismo”, dijo.

La Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga llamó a la responsabilidad de las personas para evitar contagios. “Estamos acompañando esta tercera campaña, que se ha denominado “Úsala y exígela”. El cuidado para esta pandemia no depende políticas públicas que están fuera de nosotros, esta pandemia exige la responsabilidad de cada uno de nosotros y es por eso por lo que el “Úsala y Exígela” apela a eso que cada uno puede hacer para que podamos continuar disminuyendo los índices que hemos visto este último tiempo y así permitir que los alimentos lleguen desde los campos hasta la mesa de todos los chilenos”, señaló.

La campaña busca sensibilizar al cliente y fortalecer la aplicación de la normativa sanitaria frente a los riesgos de contagio por descuido. La idea es realzar la importancia del uso de mascarillas en este periodo de “segunda ola” del COVID 19.

Además del correcto uso de la mascarilla, la campaña contempla educación sobre el correcto lavado de manos; la habilitación de 160 lavamanos portátiles en el recinto; demarcación de distanciamiento físico en el suelo e intervenciones con mimos y personajes atractivos que refuerzan el mensaje.

