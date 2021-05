Ediciones Universidad Austral de Chile presenta una nueva edición de la obra creada por el Prof. Fernando Witttwer, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta casa de estudios, quien renueva y aumenta este manual con la colaboración de destacados académicos.

Su primera edición data de 1983. Luego, tras algunas reimpresiones, en 2012 tuvo una segunda edición y, dado el sostenido avance de los conocimientos en las materias que aborda —y la utilidad teórica y práctica de la obra—, en 2021 nace una tercera edición del “Manual de Patología Clínica Veterinaria”, título desarrollado por el Prof. Fernando Wittwer, quien en esta oportunidad reunió a un destacado conjunto de académicos para actualizar y ampliar este reconocido libro en el área de las ciencias veterinarias.

El título fue evaluado y aprobado por el Consejo Editorial de Ediciones Universidad Austral de Chile, y luego reeditado dando origen al primer manual de su catálogo, el que se inscribe en la colección Austral Universitaria de Ciencias Silvoagropecuarias. En un formato ameno al tipo de publicación, la obra —orientada a ser un instrumento fundamental de apoyo y utilidad para el estudiante, graduado y médico veterinario— recorre en ocho capítulos los principales temas vinculados a la patología clínica, considerando desde aspectos generales de la disciplina a temas específicos, tales como hematología, bioquímica, enfermedades de origen metabólico, análisis de fluidos, citodiagnóstico y diagnóstico molecular, entre otros.

La patología clínica, en este texto, aborda desde los animales de compañía y deporte a mamíferos, aves y peces del ámbito productivo, especialmente en la medicina preventiva de rebaños, presentando las técnicas aplicadas, así como las bases para su utilización e interpretación. Consecuentemente, el veterinario dispone de información relevante para evaluar la condición clínica del paciente o rebaño, que le permita precisar su diagnóstico y pronóstico, junto con evaluar la evolución del cuadro y la eficacia del tratamiento.

Este viernes 14 de mayo a las 11 horas el libro será presentado en el programa “Libros con Causa” por Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM, señal on line en radiouach.cl y Facebook Live. Participarán como invitados su autor, Fernando Wittwer, y Carolina Escobar, coautora y además presidenta de la Sociedad Chilena de Patología Clínica Animal y miembro del directorio de la Asociación Chilena de Oncología Veterinaria.

Autores

El Prof. Fernando Wittwer estudió ciencias pecuarias y médico veterinarias en la Universidad Austral de Chile, obteniendo el título de Médico Veterinario (U. de Chile, 1968) y de Master in Veterinary Sciences (U. of Liverpool, 1977). Es socio honorario de las sociedades chilenas de Producción Animal y de Patología Clínica Animal y en 2012 recibió el premio «H Sommer» de la International Society for Animal Clinical Pathology por su «Contribución en el tiempo a la Patología Clínica Animal».

Lo acompañan en el trabajo de la presente reedición seis destacados académicos del área de la patología clínica, quienes —según destaca el autor— han permitido actualizar y profundizar los contenidos propios de la disciplina: “Está el Dr. Armando Islas, con quien compartimos el desarrollo de esta disciplina en el país; el Dr. Ricardo Chihuailaf y la Dra. Pilar Sepúlveda-Varas, quienes han desarrollado su actividad académica en el área de la medicina de rebaños y trastornos metabólicos en rumiantes; la Dra. Carolina Escobar, con su especialidad y experiencia en citodiagnóstico en animales de compañía, y la Dra. Ananda Müller y el Dr. Pedro Bittencourt, quienes han destacado en el uso de técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades en animales domésticos y silvestres en Chile”.